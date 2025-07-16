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Üniversiteli Ayşe'nin cesedi yol kenarında bulunmuştu: 7 tutuklama

Eyüpsultan'da, üniversite öğrencisi kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 21:21, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 21:25
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Üniversiteli Ayşe'nin cesedi yol kenarında bulunmuştu: 7 tutuklama

Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, eski polis memuru C.K'nin (38) de aralarında bulunduğu 7 zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesine götürüldü.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 7 zanlıdan C.K. "tasarlayarak öldürme", diğer 6 şüpheli ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklandı.

- Olay

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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