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Tekirdağ'da Orman Yangını: Bakan Yumaklı'dan Son Durum!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yerleşim yerlerinde yangının enerjisi düştü. Herhangi bir sıkıntı yok, ilerleme istikameti vardı özellikle doğu kısmını önemsedik, oraya yoğunlaştık oradan da arkadaşlar çok iyi sonuçlar aldı. Havadan karadan müdahale ediyoruz. Rüzgarın hızı düştü bu bizim için çok iyi. Geç saatlerde nemin yükselmesiyle daha iyi sonuç alacağız. Saat 21.00'den sonra rüzgarın hızının saatte 10-20 kilometreye düşmesini bekliyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 20:21, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 20:36
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Tekirdağ'da Orman Yangını: Bakan Yumaklı'dan Son Durum!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şarköy'de devam eden orman yangınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yerleşim yerlerinde yangının enerjisinin düştüğünü ve herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Yumaklı, özellikle doğu kısmına yoğunlaştıklarını ve oradan çok iyi sonuçlar alındığını ifade etti. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü, rüzgarın hızının düşmesinin ise olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Gece saatlerinde nemin yükselmesiyle daha iyi sonuçlar alınacağını belirten Bakan, saat 21.00'den sonra rüzgarın hızının saatte 10-20 kilometreye düşmesini beklediklerini söyledi.

Yangınla Mücadelede Son Durum

Bakan Yumaklı, Tekirdağ Valiliği koordinasyonunda Şenköy, Yeniköy, Kocaali, Kızılcaterzi mahallelerinde AFAD'ın 1320 vatandaşı tahliye ettiğini açıkladı. Tehlikenin ortadan kalktığı mahallelere bazı vatandaşların geri döndüğünü, ancak tam emin olmadan dönüşlere izin verilmediğini belirtti. Valilik ve AFAD koordinasyonunda vatandaşların konaklamaları sağlanıyor.

Kararsız Rüzgar Mücadeleyi Zorlaştırıyor

Rüzgarın kararsızlığı nedeniyle yangınla mücadelede zaman zaman zorluklar yaşandığını belirten Yumaklı, sabaha karşı kontrol altına alınmak üzereyken rüzgarın yön değiştirmesiyle ekiplerin zor durumda kaldığını söyledi. Üç personelin dumandan etkilendiğini, birinin durumunun diğerlerine göre biraz daha kötü olduğunu ancak genel gidişatın iyi olduğunu ifade etti. Ayrıca 19 vatandaşın da farklı şikayetlerle tedavi edildiğini, hayati tehlikesi olan kimsenin bulunmadığını vurguladı.

Söndürme Çalışmalarında Kullanılan Araç ve Personel

  • 15 söndürme uçağı
  • 19 söndürme helikopteri
  • 500'e yakın kara aracı
  • 1181 personel

Söndürme çalışmalarının bu araç ve personelle sürdüğünü belirten Yumaklı, tüm araçların plan ve program dahilinde yönlendirildiğini söyledi.

Siyasi Malzeme Yapılmaması Uyarısı

Bakan Yumaklı, yangınların siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, genç ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını ve bu çabaların takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

Son Yangınlara İlişkin Bilgiler

  • İstanbul Sultangazi Kent Ormanı
  • Bolu Göynük
  • Muğla Yatağan (yıldırım kaynaklı)
  • Balıkesir Altıeylül Kirazköy

Bu bölgelerde çıkan yangınların kontrol altına alındığını, Balıkesir Altıeylül Kirazköy'de ise müdahalenin sürdüğünü açıkladı. Ayrıca, günde 60 ila 70 yangının söndürüldüğünü, yıl başından bu yana ise 3 bin 500'e yakın yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Vatandaşlara Uyarı

Bakan Yumaklı, vatandaşlardan yalnızca resmi açıklamaları dikkate almalarını ve manipülasyona yönelik içeriklere inanmamalarını istedi.

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracında yetkililerle toplantı yaptı.


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