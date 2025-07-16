Bakan Tekin: 719 öğrencimizin birinci olması sağlıklı bir durum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Tekin'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

15 Temmuz'da bu stüyonun darbeci hainler tarafından ele geçirilmeye çalışılan stüdyo olduğunu söylediler. Bir grup yapı hukuk devletimize yönelik bir kalkışmada bulundu. Destansı bir direnişle, daha önce hiçbir şekilde olmayan herhangi bir ayrım gözetmeksizin halkımız milli birliğimize sahip çıktı. Tanklara karşı dimdik duran herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum.

Bakanlığımız müfredatımızın içinde değerlerimizi nasıl korumamız gerektiğini kendisine görev ediniyor. Çocuklarımıza her türlü metodu kullanarak bunu görev ediniyoruz. 5 ay önce proje üzerinde çalışmaya başladık. 15 Temmuz 'En Uzun Gece' Destanı'nda yaşananları elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık.

'LGS soru kitapçığı erken paylaşıldı' iddiası



Yalan yanlış o kadar çok iddia var ki, duydukça üzülüyoruz. Sınavın yapıldığı gün bu tartışmalar ortaya çıktı. Biz anında gerekli çalışmayı yaptık. 10.45'te biten sözel oturumun soruları bir idareci tarafından 11.57'de PDF formatında paylaşılmış. Biz bunları inceledik. Bizim PDF materyali değil. Sınav 10.45'te bitiyor bu görüntü 11.57'de yayınlanmış. Kitapçık erken paylaşıldı iddiası yalan. Ortada sınav güvenliğini risk altına alacak bir durum olmadığını açıkladık. Bu görüntüyü paylaşan kişiyle ilgili soruşturma açtık. Beni üzen şey şu, insanlar siyaset yapabilir. Şahsımızla ilgili eleştriler olabilir, bunlar değerlendirilir. Ancak 1 milyon öğrenci ve aileleriyle ilgili hassas bir nokta. Bu konuda bir problem varsa yargıya başvurun ve kendimizi değerlendirelim. Çocuklarımızın moralini bozacak, kendilerine haksızlık yapıldığına dair bir algıdan rahatsız oluyorum. Bir baba ve insan olarak rahatsız oluyorum. Bir siyasi parti genel başkanı hakaret etti. Ama çocuklar üzerinden bunu yapmamalarını istiyorum. Bizden bilgi istediklerinde biz kendileriyle paylaşıyoruz. Çocuklarımız ve velilerimiz rahat olsun. Bu konular müfettişlerimizle hassasiyetle incelendi. Gerekli hukuki işlem başlatıldı. 29 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı, o okuldaki kişiler. Sınavın bitmesinden bir saatten daha fazla bir süre sonra olmuş bir olay. Herhangi risk oluşturacak bir durum yok.

MEB ve ÖSYM yoğun sınav yapan iki kurumumuz. Bizim bakanlığımızda bir genel müdürlük var. Soruların hazırlandığı ve basıldığı ortam izole. Burada sinyal kesiciler var. İçeriden dışarı bilgi sızmanın engellendiği ortam. Sorular basıldıktan sonra emniyet güçleri illere soruları dağıtıyor. Okullara ulaştırılıyor daha sonra. Her türlü görüntü alınabilecek cihazın salonlara girişi yasak. Güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Bir arkadaşımız nasıl olduysa cep telefonuyla girmiş. Soruşturma sonunda bunu göreceğiz.

"1 ilden 480 birinci çıktığı iddiası yalan"



'Bir ilden 480 tane birinci çıktı' deniyor. İstanbul'da 163 öğrencimiz var tam puan alan. Bahsedildiği gibi 'Anadolu'da 480 öğrenci bütün soruları doğru yaptı' bilgisi yalan, yanlış bilgi. Yarışlara girilmesini doğru bulmuyorum. Artık iddialar farklı bir noktaya gidince bu bilgileri paylaşıyoruz.

719 öğrenci içinde 63 tanesi imam hatip okullarından mezun, kalanı diğer orta okullarımızdan mezun. Bunlar duyulduğunda bakanlığımıza sorulsa biz zaten doğruları söyleyeceğiz. Ama bize sormadan insanların duygularıyla oynamaktan ne elde ediyorlar anlamıyorum. Soru önergesi bize ulaşmadı daha. Siz önerge bize gelmeden sosyal medyadan paylaşım yapıyorsunuz.

Çocuklarımız üzerinden bunu yapmayalım. Hele bir de 15 Temmuz'un yıl dönümünde en ciddi konulardan birisi okullar, dersaneler ve sınavlar üzerinden yürüyen bir süreçti. FETÖ'nün usülsüzlük yaptığı konulardı bunlar. Tam da yıl dönümünde bunları yapmayalım lütfen. Bizi eleştrin hiç problem değil ama çocuklar üzerinden bu olmasın.

"719 öğrencimizin tüm soruları doğru yanıtlaması sağlıklı bir durum"



FETÖ sürecinde şöyle bir algı vardı. 'MEB'in müfredatından sorular çıkmıyor, başka kaynaklardan sorular hazırlanıyor' iddiaları vardı. Biz bunları özellikle söyledik. Velilerimize ilave bir külfet getirmeden öğrenciler eğitimlerini devam ettirsinler. Okulda eğitime ihtiyaç duyan çocuklar dilekçe verdikleri takdirde okul yönetimi bunu sağlıyor. Her zaman diyorum, sevgili gençler başka bir şeye ihtiyaç yok, ders kitapları sizin için yeterlidir diyorum. Bahsi geçen 719 sayısı çok normal. Bu sürece emek veren, eğitim kurumlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Geçen yıl 413 tam puan yaptı. 2023'te 532 öğrenci tam puan yaptı.

Girdiğim her ortamda öğrenciler bana teşekkür ediyorlar 'LGS kolaydı' diye. Öğretmenlerimiz 'Bizim anlattıklarımızdandı' diyor. Birisi çıkıyor ve genelleme yapıyor. Bakanlığımızın uyguladığı politikaların başarılı olduğunun göstergesidir bu. Çocukların seviyelerine uygun soruların sorulduğunu görüyoruz. 719 öğrencimizin tüm soruları doğru yanıtlaması sağlıklı bir durum.

Proje okullarının yapısı nasıl değişecek?



70 bine yakın okulumuz içinde bir farkındalık yaratmak istiyorlarsa bunu sağlamaları için proje okulu kavramını hazırladık. Projenin tüm boyutları değerlendirildikten sonra ayrıcalıklar tanımak üzere kurgulandı bu. Yenilikleri hayata geçirebileceği bir mantık hazırlandı. Bu mantıktan biraz uzaklaşıldı. Özellikle meslek liselerinde okullarımızla iş birliği yapmak isteyen meslek örgütleri var. Proje kabul süreci ve akademik boyutu yönetmeliğe eklendi.

Zorunlu eğitimin son 4 yılı değişecek mi?



12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili bir tartışma var. Arkadaşlarımız bu konuyu değerlendiriyor. Akademisyenler, STK'lar, iş dünyası birçok açıklama yaptı. Bu sadece bakanlık olarak bizim verebileceğimiz bir karar değil. Bunun için bir yasal metin gerekiyor. Bireysel olarak baktığımızda, teknoloji çağında zorunlu eğitimin Türkiye'de bir tık fazla olduğunu söyleyebilirim. Biz tartışmaları değerlendiriyor, alternatif önerileri gözden geçiriyoruz.

Yeni kıyafet uygulaması nasıl olacak?

Okullarda serbest kıyafete baktığımızda, neredeyse tamamında yönetim ve aile birlikleri arasında bir uzlaşmazlık var. Bu çalışma barışını da bozuyor. Serbest kıyafet öğrenciler arasında ayrımcılık oluşturabiliyordu. Gittiğimiz her yerde bununla ilgili pedagojik dinlemeler yaptık. İş barışı ve pedagojik açıdan bunun doğru olmadığına karar verdik. 4 yıl boyunca aynı formatta aynı kıyafeti giysin öğrencimiz dedik ve veliye de ilave bir yük olmasın dedik.