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Hakan Fidan'dan İsrail ve YPG'ye Sert Mesajlar!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in, Suriye'de başkent Şam ve Süveyda illerindeki hükümet kurumları ile sivil tesisleri hedef alan ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan saldırılarına ilişkin, "(Süveyda çatışmaları esnasında) YPG'nin hareketlilik içerisinde olduğuna ilişkin duyumlar da alınıyor. Onlara da mesajımız buradaki karışıklığı fırsat bilip istenmeyen bir duruma girişmesinler. Var olan kritik ve hassas süreci daha da Suriye'de sıkıntılı hale getirmesinler. Yapıcı bir rol oynasınlar. Aksi takdirde fırsatçılık beraberinde büyük bir riski getirir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 21:47, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 21:53
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Hakan Fidan'dan İsrail ve YPG'ye Sert Mesajlar!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Şam ve Süveyda illerindeki hükümet kurumları ile sivil tesisleri hedef alan saldırıların çok sayıda kişinin ölümüne yol açtığını belirtti. Ayrıca, YPG'nin hareketlilik içerisinde olduğuna dair duyumlar aldıklarını ifade ederek, bu grupların mevcut karışıklığı fırsat bilip istenmeyen bir duruma girişmemeleri gerektiğini vurguladı. Fidan, "Var olan kritik ve hassas süreci daha da Suriye'de sıkıntılı hale getirmesinler. Yapıcı bir rol oynasınlar. Aksi takdirde fırsatçılık beraberinde büyük bir riski getirir." dedi.

İsrail'in Saldırıları ve Bölgesel İstikrarsızlık

Bakan Fidan, İsrail'in bölgede uzun süredir istikrarsızlaştırma politikası izlediğini ve bu politikaların hiçbir ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı göstermediğini belirtti. Saldırıların Gazze, Batı Şeria, Lübnan, İran ve Suriye gibi birçok bölgeye yayıldığını söyledi. Fidan, bu istikrarsızlaştırma faaliyetlerinin bölge ülkeleri tarafından yakından takip edildiğini ve büyük bir koordinasyon içinde çalışıldığını ifade etti.

Bölge Ülkeleriyle Koordinasyon

  • Ürdün sınırına yakın bölgelerde yaşanan olaylar nedeniyle Ürdün ile yakın koordinasyon sağlanıyor.
  • ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile iletişim sürdürülüyor.
  • Bölgedeki gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilgilendiriliyor.
  • İsrail'e istihbarat teşkilatı üzerinden mesajlar iletiliyor.

Dürziler ve Bölgedeki Çatışmalar

Bölgedeki Dürzilerin bir kısmının İsrail tarafından provoke edilip desteklenmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Fidan, Dürzilerle Bedeviler arasında yaşanan çatışmaların güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona ermesi gerektiğini söyledi. Her iki taraftan da sivil kayıpların önlenmesinin fevkalade önemli olduğunu vurguladı.

Suriye'de Barış ve Güvenlik İçin Atılan Adımlar

Fidan, Suriye'de merkezi otoritenin iradesini ortaya koymasının, güvenliği ve refahı tesis etmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Parçalanmış bir Suriye'nin kaosun devam etmesi anlamına geleceğini ifade eden Fidan, ABD ile iş birliği içinde çalışarak kısa süre içinde bir sessizlik ve ateşkes sürecine girilmesini umduklarını söyledi.

İsrail'e Mesaj: İstikrarsızlık Politikalarından Vazgeçilmeli

Fidan, İsrail'in saldırılarının uluslararası toplum nezdinde Suriye'yi olumsuz etkilediğini belirterek, "Hem Gazze meselesinde hem Suriye meselesinde mesajımız net. Bölgede huzuru ve istikrarsızlığı sağlayarak kimsenin güvenliği sağlanmaz. İsrail yol yakınken istikrarsızlık oluşturan politikalardan vazgeçmeli." dedi.

Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı

Fidan, "Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı"ya ilişkin olarak, Rum ve Türk taraflarının liderleri ile garantör devletlerin dışişleri bakanlarının toplantıya katıldığını belirtti. Toplantının amacının Ada'daki gerçeklere dayalı bir vizyonla iki toplumun da lehine olacak çözümler üretmek olduğunu söyledi. Fidan, "Cumhurbaşkanımızın bu konudaki vizyonu çok net. Her zaman için kazan-kazan formülüyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin Tutumu

Fidan, Birleşmiş Milletler'in de Türkiye'nin tespitlerini büyük ölçüde kabul ettiğini belirterek, Türkiye'nin her zaman müzakere ve diyalogdan yana olduğunu vurguladı. Tarafların lehine olacak çözümler için görüşmelerin sürdüğünü ve yeni kararların alınabileceğini ifade etti.


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