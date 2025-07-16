Emniyetten FETÖ operasyonu: Eski komiser yardımcısı yakalandı
Kırıkkale'de, FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç komiser yardımcısı hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 22:29, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 22:58
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S.'nin yakalandığı bildirildi.
Gözaltına alınan meslekten ihraç komiser yardımcısı Y.S., emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.