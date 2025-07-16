Mayıs 2025'te Ücretli Çalışanlarda Beklenmedik Değişim!

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısının Mayıs 2025 döneminde yıllık bazda yüzde 1,2 arttığını açıkladı. Bir önceki aya göre ise toplam ücretli çalışan sayısında herhangi bir değişim yaşanmadı. Bu veriler, Türkiye'deki istihdam piyasasının genel durumu hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Ücretli çalışanların sektörel dağılımı ve yıllık ile aylık değişim oranları, iş gücü piyasasının dinamiklerini anlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

Ücretli Çalışan Sayısında Yıllık Değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.

arttı. 2024 Mayıs ayında 15 milyon 698 bin 674 olan ücretli çalışan sayısı, 2025 Mayıs ayında 15 milyon 883 bin 683 kişiye yükseldi.

Sektörel Bazda Yıllık Değişimler

Sanayi sektörü: Yüzde 3,1 azaldı.

Yüzde azaldı. İnşaat sektörü: Yüzde 4,6 arttı.

Yüzde arttı. Ticaret-hizmet sektörü: Yüzde 2,9 arttı.

Aylık Değişimler

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Sanayi sektörü: Yüzde 0,6 azaldı.

Yüzde azaldı. İnşaat sektörü: Yüzde 0,1 arttı.

Yüzde arttı. Ticaret-hizmet sektörü: Yüzde 0,3 arttı.



