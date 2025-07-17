CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir soruşturma daha
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel hakkında Silivri'de yapmış olduğu konuşma nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlattı.
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına hakaretteb hakim karşısına çıktı.
Gergin geçen duruşma sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi önünde basın açıklamasında bulundu.
Özel konuşmasında İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasına bakan savcıya yönelik kullandığı ifadelerle dikkat çekerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir adım geldi.
HAKARET VE TEHDİT'TEN SORUŞTURMA
Başsavcılık, Özgür Özel hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Özel'in açıklamasının ardından cumhuriyet savcısını hedef aldığı belirtilen sosyal medya paylaşımlarına ilişkin de ayrıca soruşturma başlatıldı.
İKİ SORUŞTURMA DAHA BAŞLATILMIŞTI
Özel'e geçtiğimiz haftalarda da "gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayma" ve "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma başlatılmıştı..