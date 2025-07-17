CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir soruşturma daha

Özel'e geçtiğimiz haftalarda da "gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayma" ve "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma başlatılmıştı..

Özel'in açıklamasının ardından cumhuriyet savcısını hedef aldığı belirtilen sosyal medya paylaşımlarına ilişkin de ayrıca soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, Özgür Özel hakkında " kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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