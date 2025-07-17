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Bitlis eski valisi, kazada yaralandı

Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu eski Bitlis eski Valisi Erol Karaömeroğlu ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 06:55, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 06:58
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Bitlis eski valisi, kazada yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada eski Bitlis eski Valisi Erol Karaömeroğlu ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi Halep köprüsü mevkisinde seyir halinde olan Eski Bitlis Valisi ve şu anda Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Erol Karaömeroğlu idaresindeki 55 HN 055 plakalı otomobil ile Yaşar Soydanlı yönetimindeki 58 NP 389 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı.

Kazayın gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucu Erol Karaömeroğlu ile yanında bulunan eşi Filiz Karaömeroğlu ve Metehan Karaömeroğlu ile diğer araç sürücüsü Yaşar Soydanlı yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Kangal Kaymakamı Merve Ayşe Büyükuçar hastaneye gelerek Erol Karaömeroğlu ve diğer yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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