TOKİ 47 İlde 508 Taşınmazı Açık Artırma ile Satışa Sunuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan 47 ildeki 508 taşınmazı 30-31 Temmuz tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. TOKİ, bu kapsamda 34 ilde 158 konut ve 30 ilde 350 iş yeri olmak üzere toplamda 508 taşınmazı satışa sunacak. Açık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak. Konutlar için yüzde 25 peşin veya 72 ay vadeli ödeme seçenekleri sunulacak.

Konut Satışı Yapılacak İller

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Trabzon, Tunceli ve Yozgat

30 İlde 350 İş Yeri Satışı

TOKİ, 30 ilde 350 iş yerinin satışını gerçekleştirecek. İş yerleri için yüzde 30 peşin 60 ay vade veya yüzde 15 peşin 120 ay taksitlendirme seçenekleri sunulacak.

İş Yeri Satışı Yapılacak İller

Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat

Açık Artırma Detayları ve Başvuru Bilgileri

Açık artırma; konutlar için 30 Temmuz Çarşamba, iş yerleri için ise 31 Temmuz Perşembe günü saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca istekliler "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden de teklif verebilecekler. Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr", "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve (212) 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilir.



