32 göçmen kaçakçısı ve 572 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 32 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 572 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Bu kapsamda yapılan uygulamalarda 394 bin 537 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Denetimler, ülke genelinde geniş bir katılımla ve çok sayıda noktada yürütüldü.

Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde;



❌ 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 32 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve



❌ 394 bin 537 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 572 düzensiz göçmen. pic.twitter.com/iNBoYe2O3v Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 17, 2025

Denetimlerin Detayları

27 bin 108 personel

8 bin 640 ekip

5 bin 673 nokta

4 bin 329 metruk bina

8 bin 64 umuma açık yer

446 terminal

5 bin 551 diğer yerler

Toplamda 18 bin 390 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Tebrik ve Değerlendirme

Denetimleri koordine eden Valiler, Göç İdaresi Başkanı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı, Kaymakamlar, Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı personeli tebrik edildi.



