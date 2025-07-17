AYM'den Özel Güvenlik Görevlileri İçin Kritik İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde sebebiyle haklarında soruşturma yapılanların özel güvenlik görevlisi olamayacağına dair kriteri iptal etti. Bu karar, özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler için önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, özel güvenlik kimlik kartı ve çalışma izni verilmesi talebinin reddedilmesi üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Daire, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'da yer alan "soruşturma" ibaresinin anayasaya aykırı olduğunu savundu ve iptalini istedi.

AYM'nin Kararı ve Gerekçesi

AYM, düzenlemede yer alan "soruşturma" ibaresini iptal etti. Mahkeme, özel güvenlik görevlilerinin sahip olduğu yetkiler ve toplumun mal ile can güvenliğinin sağlanmasındaki rolleri dikkate alındığında, bu kişilerin belirli suçları işlememiş olmalarının beklendiğini belirtti. Ancak, kesinleşmiş bir mahkümiyet olmadan alınacak tedbirlerin, mahkümiyetin kesinleşmesinden sonra alınacak tedbirler kadar ağır olmaması gerektiğini vurguladı. Kararda şu ifadeler yer aldı: "Kamu yararının sağlanması amacına daha hafif bir sınırlamayla ulaşılması mümkünken, hakkında soruşturma bulunan kişilere özel güvenlik görevlisi olma izni verilmemesini öngören kuralın çalışma hakkına ölçüsüz bir sınırlama getirdiği sonucuna varıldı.

Karşı Oy Gerekçesi