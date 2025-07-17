AYM'den Özel Güvenlik Görevlileri İçin Kritik İptal Kararı
Anayasa Mahkemesi, özel güvenlik görevlisi olma şartlarında yer alan 'soruşturma' ibaresini iptal etti. Kararın detayları haberimizde.
Anayasa Mahkemesi, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde sebebiyle haklarında soruşturma yapılanların özel güvenlik görevlisi olamayacağına dair kriteri iptal etti. Bu karar, özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler için önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, özel güvenlik kimlik kartı ve çalışma izni verilmesi talebinin reddedilmesi üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Daire, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'da yer alan "soruşturma" ibaresinin anayasaya aykırı olduğunu savundu ve iptalini istedi.
AYM'nin Kararı ve Gerekçesi
AYM, düzenlemede yer alan "soruşturma" ibaresini iptal etti. Mahkeme, özel güvenlik görevlilerinin sahip olduğu yetkiler ve toplumun mal ile can güvenliğinin sağlanmasındaki rolleri dikkate alındığında, bu kişilerin belirli suçları işlememiş olmalarının beklendiğini belirtti. Ancak, kesinleşmiş bir mahkümiyet olmadan alınacak tedbirlerin, mahkümiyetin kesinleşmesinden sonra alınacak tedbirler kadar ağır olmaması gerektiğini vurguladı. Kararda şu ifadeler yer aldı: "Kamu yararının sağlanması amacına daha hafif bir sınırlamayla ulaşılması mümkünken, hakkında soruşturma bulunan kişilere özel güvenlik görevlisi olma izni verilmemesini öngören kuralın çalışma hakkına ölçüsüz bir sınırlama getirdiği sonucuna varıldı.
Karşı Oy Gerekçesi
- Oy çokluğu ile alınan karara, üyeler Muhterem İnce ile Metin Kıratlı katılmadı.
- Karşı oyda, özel güvenlik görevlilerinin toplumun mal ve can güvenliğinin sağlanmasındaki fonksiyonları dikkate alındığında, görev süresi boyunca haklarında soruşturma bulunmaması şartının makul olduğu belirtildi.
- Mahkümiyet kararı bulunmayan evrede kimlik kartının iptal edilmesinin ağır bir tedbir olduğu ifade edilse de, suçların niteliği gereği bu kişilerin göreve devam etmesinin telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.
- Özel güvenlik görevlisinin kimliği, kişiye verilen bir iş hakkı değil, yetkilendirilmeyi sağlayan bir belgedir. Ehliyetin şoför için önemi gibi, özel güvenlik kimliği de bu mesleği yapabilmenin temel şartıdır.
- Şartın ortadan kalkması, kişinin o görevi yerine getirmek için gerekli belgenin iptal edilmesini gerektirir; bu durum çalışma özgürlüğünün ya da başka bir yerde çalışma hakkının elinden alınması anlamına gelmez.