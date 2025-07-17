Şanlıurfa'da peynirden zehirlenen aile hastanelik oldu
Şanlıurfa'da yedikleri peynirden zehirlenen aile fenalaştı. Can havli ile hastaneye koşan kadın ve 5 çocuğu tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 07:44, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 07:45
Kırsal Büyükbardakçı Mahallesi'nde ikamet eden Kadriye Baran, 5 çocuğuyla birlikte bulantı ve kusma şikayetiyle Viranşehir Devlet Hastanesine başvurdu.
PEYNİR ZEHİRLEDİ
Hastanede yapılan kontrolde ailenin yedikleri peynirden zehirlendikleri tespit edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.