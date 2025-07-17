Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Yağmur Bekleniyor?

17 Temmuz 2025 Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış uyarısı yapılmıştır. Ankara başta olmak üzere birçok ilde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar beklenmektedir. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmeye devam ederken, hafta sonu için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılmıştır. İstanbul'da ise yağış beklenmemektedir. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli fakat yerel olarak kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Hava Durumu Tahmin Raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Temmuz 2025 Perşembe gününe ait hava durumu tahmin raporunu yayımlamıştır. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, birçok il için yerel sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapılmıştır.

Yağış Beklenen Bölgeler

Ege'nin iç kesimleri

Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri

İç Anadolu'nun güneyi

Doğu Anadolu

Karadeniz'in doğusu

Önemli Uyarılar

Meteoroloji, hafta sonu için daha şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulunmuştur. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

İl İl 17 Temmuz 2025 Perşembe Hava Durumu