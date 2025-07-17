Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Terörsüz Türkiye İçin Toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Terör örgütünün silah bırakmasının ardından yapılacak ilk Kabine toplantısında, terörsüz Türkiye hedefine yönelik son durum değerlendirilecek. Ayrıca, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları da gündemde olacak. Bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek olan Kabine, önemli başlıkları masaya yatıracak.

Kabine Toplantısının Gündem Maddeleri

Terör örgütünün silah bırakmasıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve yeni dönemin yol haritası değerlendirilecek.

hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve yeni dönemin yol haritası değerlendirilecek. Meclis çatısı altında yürütülecek çalışmaların da ele alınacağı toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki adımların bölgeye yansımaları da masaya yatırılacak.

sürecindeki adımların bölgeye yansımaları da masaya yatırılacak. Bölgedeki sıcak gelişmeler kapsamında Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar ve İsrail'in Suriye'ye saldırıları başlıklar arasında yer alıyor.

Suriye'deki Son Gelişmeler

Toplantıda, Suriye'de yaşanan gelişmelerin detaylı şekilde ele alınması bekleniyor. Özellikle Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları, gündemin önemli maddeleri arasında bulunuyor. Kabine, bu başlıklar altında bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlamak için atılacak adımları değerlendirecek.



