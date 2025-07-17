ÜAK GYS Sözlü Sınavda Tüm Adayları Başarısız Buldu!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 10 Kasım 2025 tarihinde merkezi olarak Anadolu Üniversitesine yaptırılan görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına devlet yükseköğretim kurumlarına ek olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) personeli de katılım sağlamıştı.

Bu çerçevede, yazılı sınava katılan ÜAK personelinin sözlü sınavları aylar sonra 7 Temmuz 2025 tarihinde "nihayet" gerçekleştirildi. Ancak, uzun süredir beklenen sözlü sınavın neticeleri kurum personeli için tam bir hayal kırıklığı oldu.

Ne yazık ki, yazılı sınav sonrası Şube Müdürü, Uzman ve Kütüphaneci kadrolarında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların tamamı BAŞARISIZ olarak ilan edildi.

Özetle, ÜAK kendi personelinden kimseyi görevde yükselmeye "layık" görmediğini kamuoyuyla paylaşmış oldu.

Yazılı sınav başarı puanlarına baktığımızda; 80 soruda 77 doğru 2 yanlış yaparak 97.46 puan alan adayın Uzman kadrosu için yapılan sözlü sınavda 51 puanla başarısız sayıldığını görüyoruz.

Yine, Şube Müdürü düzeyinde sınava giren ve yazılı sınavda 92.3 olan aday 40 olarak sözlü sınavda başarısız olarak duyurulmuştur.

Hatta, Kütüphaneci kadrosunda kendisiyle yarışan aday da yine 58 puan alarak başarısız olarak ilan edilmiştir.

Vaziyet böyle olunca, aşağıdaki soruları Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı yönetimine sormak gerekiyor:

-Adaylara hangi soruları yönelttiniz?

-Sözlü sınav sürecini kameraya aldınız mı?

-Sözlü sınavdaki soruların puan ağırlıklarını nasıl belirlediniz?

-Yazılı sınavda oldukça yüksek puan alan adaylar da dahil olmak üzere çalışanlarınızın tamamının başarısız olduğu bir sözlü sınav yapmayı nasıl başardınız?

-Son olarak, her gün yüz yüze baktığınız ve kurumunuza senelerdir emek veren çalışanlarınızın tamamını kamuoyuna başarısız olarak ilan etmek sizce de ÜZÜCÜ değil mi?