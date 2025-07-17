Prim Gününe Göre Emekli Maaşı Değişiyor: Bakan Şimşek'ten Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli maaşlarında yaşanan adaletsizliklere dikkat çekerek, "Birçok kez bana 3 bin prim günü olanla 9 bin prim günü olan aynı maaşı almamaları gerektiğine yönelik serzenişler geliyor. Şu anda emekli maaşlarında bir adaletsizlik söz konusu, farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, emeklilik sisteminde önemli değişikliklerin gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

Emeklilikte Yeni Sistem Sinyali

Bakan Şimşek, AK Parti'nin hafta sonu Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği istişare toplantısında yaptığı değerlendirmelerde, emeklilikte yeni bir sisteme geçileceğini belirtti. Özellikle prim gün sayısına göre maaşların farklılaşması gerektiğini vurgulayan Şimşek, mevcut sistemdeki adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın Açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emeklilik sistemiyle ilgili bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Işıkhan, sistemin ödenen prim kadar maaş alınması yönünde revize edilmesi gerektiğini söyledi.