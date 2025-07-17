Numan Kurtulmuş, Bakan Güler ve Komutanlarla Görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle Meclis'te bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 10:51, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 10:52
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesini kabul etti. Bu önemli görüşme, Meclis Başkanlığında gerçekleşti ve yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme, basına kapalı olarak yapıldı ve ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Güler ve komutanları kapıya kadar uğurladı.
Görüşmeye Katılanlar
- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak
- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu
- Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu
- Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu
Görüşmenin Detayları
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu toplantıda, Milli Savunma Bakanı ve TSK komuta kademesi ile önemli konular ele alındı. Görüşmenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, misafirlerini kapıya kadar uğurladı.