Numan Kurtulmuş, Bakan Güler ve Komutanlarla Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesini kabul etti. Bu önemli görüşme, Meclis Başkanlığında gerçekleşti ve yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme, basına kapalı olarak yapıldı ve ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Güler ve komutanları kapıya kadar uğurladı.

Görüşmeye Katılanlar

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu

Görüşmenin Detayları

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu toplantıda, Milli Savunma Bakanı ve TSK komuta kademesi ile önemli konular ele alındı. Görüşmenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, misafirlerini kapıya kadar uğurladı.



