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Dolar/TL Yükselişini Sürdürüyor: Güncel Döviz Kurları

Dolar/TL güne yükselişle başladı. Fed ve Trump açıklamaları döviz piyasasında hareketliliğe neden oluyor. Güncel kurlar ve analizler burada.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 10:24, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 11:12
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Dolar/TL Yükselişini Sürdürüyor: Güncel Döviz Kurları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,2760 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,2550'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,2760'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 46,8820'den ve sterlin/TL de yüzde 0,1 kazançla 54,0960'tan satılıyor. Dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 98,5 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in Bağımsızlığı ve Piyasalara Etkisi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana Fed Başkanı Jerome Powell'a faizleri indirme konusunda baskı yapması, bankanın enflasyonla mücadelede gereken hamleleri yapamayacağına ilişkin endişelerin devam etmesine neden oluyor.

Beyaz Saray Açıklamaları

Beyaz Saray'da basın mensuplarının, Powell'ı görevden almayı düşünüp düşünmediğine dair sorularını yanıtlayan Trump, Fed Başkanı'nın faizleri indirmekte geç kaldığını, bu yüzden de lakabının "çok geç" olduğunu ifade ederek, "Hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz. Çok endişeliyiz." diye konuştu. Trump, Powell'ın berbat bir iş çıkardığını, ancak neyse ki gelecek aylarda bir değişiklik yapacaklarını belirterek, Fed Başkanı'nın görev süresinin dolacağına işaret etti.

Piyasalarda Takip Edilecek Veriler

  • Kısa vadeli dış borç istatistikleri
  • Konut fiyat endeksi ve konut satışları
  • Avro bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
  • ABD'de açıklanacak perakende satış verileri

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak yoğun veri gündeminin piyasalar tarafından yakından takip edileceğini belirtiyor.


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