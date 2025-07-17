Yerlikaya: Düzensiz göçmen tespit oranı yüzde 1,8'e düştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Temmuz 2023'te başlayan mobil göç noktası uygulamasının ilk üç ayında yüzde 74,5 olan düzensiz göçmen tespit oranının, etkin mücadele sonucu son bir ayda yüzde 1,8'e düştüğünü açıkladı. Göç İdaresi Başkanlığında düzenlenen "Mobil Göç Aracı Hizmete Alım Töreni"nde konuşan Yerlikaya, 105 yeni aracın daha hizmete alındığını belirtti. Türkiye'nin göç yönetiminde hem vicdanı hem de devlet aklını bir araya getiren "model ülke" konumunda olduğunu vurguladı.

Mobil Göç Noktası Uygulaması ve Sonuçları

Mobil göç noktası araçları, Türkiye'nin düzensiz göçle etkin ve vicdani biçimde nasıl mücadele ettiğini gösteren, dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulama olarak öne çıkıyor. İlk olarak 19 Temmuz 2023'te İstanbul'da başlatılan uygulama, şu anda 81 ilde 270 araçla devam ediyor. Hizmete alınacak yeni araçlarla bu sayı 375'e ulaşacak. Bugüne kadar 4 milyon 572 bin 712 kişinin sorgulaması yapıldı ve 213 bin 848'i düzensiz göçmen olarak tespit edildi.

İlk 3 ayda: 49.999 kişi sorgulandı, 37.289'u düzensiz göçmen çıktı ( %74,5 oran).

oran). Son 1 ayda: 319.479 kişi sorgulandı, 5.667'si düzensiz göçmen olarak tespit edildi (%1,8 oran).

Bu araçlar sayesinde düzensiz göçle mücadele sahada çok daha görünür ve etkili hale geldi. Gerekli görülen her noktada aktif denetimler yürütülüyor.

Düzensiz Göçle Mücadelede Kararlılık

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Düzensiz göçle mücadelemiz tavizsiz sürecek" sözlerini hatırlatarak, düzensiz göçe asla müsamaha göstermediklerini vurguladı.

Tüm Dünyaya Model Bir Uygulama

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, kurumun genç olmasına rağmen arkasında yüzlerce yıllık devlet geleneği bulunduğunu belirtti. Göç yönetiminin her alanında bütüncül bir bakış açısıyla çalıştıklarını ifade eden Kök, mobil göç noktası araçlarının, personel ve kolluk kuvvetleriyle birlikte gerekli denetimleri hiçbir hak ihlali olmaksızın kolaylıkla gerçekleştirebileceğini söyledi. Bu uygulamanın tüm dünyaya örnek bir model olduğunu ve araçların patentini almak için son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Program, konuşmaların ve dua okunmasının ardından 105 yeni mobil göç aracının Göç İdaresi Başkanlığından hareket etmesiyle sona erdi.