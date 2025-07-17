Tunç: Bir kadın ne kadar güçlüyse adalet de o kadar güçlüdür

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bir ülkede kadın ne kadar güçlü ise adalet de o kadar güçlüdür. Kadının hak ettiği değeri görmediği bir toplumda, toplumsal huzurun, refahın ve kalkınmanın da sürdürülebilir olması mümkün değildir." dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısında yaptığı konuşmada, toplumun gerçek gücünün, kadınlarının kendini güvende, değerli ve eşit hissettiği ölçüde büyüdüğünü belirtti.

Kadının Güçlenmesi ve Toplumsal Adalet

Bakanlık olarak, adaletin kapısını çalan her kadına yalnız olmadığını hissettirmek için tavizsiz, kesintisiz bir kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Tunç, kadının güçlenmesinin yalnızca bireysel bir kazanım değil, toplumsal adaletin de teminatı olduğuna inandıklarını dile getirdi. Son iki yılda çeşitli sempozyumlar ve toplantılar düzenlediklerini belirten Tunç, aile hukukunun tüm boyutlarını değerlendirdiklerini, özellikle kadın hakları alanında önemli oturumlar gerçekleştirdiklerini ve çözüm yolları belirlediklerini aktardı.

Gerçekleştirilen Etkinlikler

Uluslararası Aile Hukuku Sempozyumu

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Ulusal Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneli

Aile Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı

Anayasa'da Kadınlara Yönelik Pozitif Ayrımcılık

Adalet Bakanı Tunç, kadının sevginin, fedakarlığın ve hoşgörünün timsali, toplumun ve ailenin temeli olduğunu vurgulayarak, kadınların sabrı, merhameti ve mücadele gücüyle güzelleşmeyen hiçbir alan olmadığını ifade etti. Kadının güçlenmesinin sosyal politikaların konusu olduğu gibi aynı zamanda hukukun, adaletin ve insan haklarının merkezinde duran bir mesele olduğunu belirtti.

Kadınların hayatın tüm alanlarındaki fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak amacıyla güçlü adımlar attıklarını ve atmaya devam ettiklerini vurgulayan Tunç, son 23 yıldır kadın haklarını korumak ve güçlendirmek için birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Yasal Düzenlemeler

Anayasa'da kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ilkesi

Türk Medeni Kanunu, İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu'nda reformlar

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

Kadınların Yargıdaki Temsili

Bakanlık olarak kadınların adalet ve yargı hizmetlerine katılmasını çok önemsediklerini vurgulayan Tunç, 2002'de 1847 olan kadın hakim ve savcı sayısını yüzde 433 artırarak 9 bin 848'e çıkardıklarını söyledi. Yargı teşkilatında görev yapan kadın hakim ve savcı sayısının toplam hakim ve savcı sayısına oranının yüzde 40'a ulaştığını belirtti. Toplam 3 bin 620 olan hakim ve savcı adayı ile yardımcısının 1755'inin kadınlardan oluştuğunu bildirdi. Adalet teşkilatında görev alan 95 bin 104 personelden 45 bin 750'sinin de kadın personelden oluştuğunu kaydetti.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Kadının güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Tunç, 2003'te Aile Mahkemelerini kurarak ihtisaslaşmayı sağladıklarını belirtti. Bugün Türkiye'de 528 Aile Mahkemesinin yargılama faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı. Bakanlık bünyesinde suç mağdurlarının korunması amacıyla Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığını kurduklarını ve bu başkanlık bünyesinde Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığını hayata geçirdiklerini söyledi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Atılan Adımlar

Cumhuriyet başsavcılıklarında Özel Soruşturma Büroları ve Tedbir Mahkemeleri kurulması (81 ilde, 242 adliyede)

Dördüncü Yargı Paketi ile cezayı artırıcı nedenlerin boşanılan eşi de kapsaması

Kadına karşı işlenen suçlarda cezada ağırlaştırıcı nedenlerin kabul edilmesi

Kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlar arasına alınması

Israrlı takip eyleminin müstakil bir suç haline getirilmesi

Adli Görüşme Odaları ve Psikososyal Destekler

Adli süreçlerde adalet sistemiyle yolu kesişen her vatandaşın desteklenmesi için çalıştıklarını vurgulayan Tunç, suç mağduru kadın ve çocukların faillerle bir araya gelmeden, uzmanların desteğiyle özel ortamlarda ifadelerini verebilmelerine imkan sağlayan Adli Görüşme Odaları oluşturduklarını belirtti. 81 ilde, 165 adliyede, 174 adli görüşme odasında 147 binin üzerinde adli görüşme gerçekleştirildi. Ayrıca, 81 ilde kurulan ve sayısı 177 olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde 2019 yılından bu yana toplamda 1 milyon 764 bin kişiye adli süreçte psikososyal destek sağlandı.