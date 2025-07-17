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Fatih Altaylı hakkında iddianame hazır

Fatih Altaylı hakkında Youtube kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame düzenlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 13:25, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 13:23
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Fatih Altaylı hakkında iddianame hazır

Fatih Altaylı hakkında iddianame hazır...

AK Parti ve iktidarı hedef alan söylemleri ile tanınan gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "

tehdit ve hakaret"

iddiasıyla gözaltına alındı.

2 sayfalık ifade verdiği öğrenilen Altaylı, söz konusu videosunda Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli bir söylem kullanmadığını öne sürdü.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İDDİNAME HAZIRLANDI

Fatih Altaylı hakkında kendisine ait sosyal medya kanalında sarf ettiği sözler gerekçesiyle

'Cumhurbaşkanını tehdit'

suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla iddianame hazırlandı.

NE OLMUŞTU

Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran'da YouTube kanalında yayınlanan videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'tehdit içerdiği' öne sürülen ifadeler nedeniyle re'sen başlatılan soruşturma kapsamında Teşvikiye'deki evine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan "Youtube" sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re'sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.

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