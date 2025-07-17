Göktaş: Kadınlara yönelik hizmetler sahaya daha hızlı yansıtılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların güçlenmesinin aile kurumunu daha dirençli ve bilinçli hale getireceğini vurguladı. 8 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Kadının Güçlenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında oluşturulan Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu, ilk toplantısını Dikmen Hakimevi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya Bakan Göktaş ile birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı.

Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu'nun Önemi

Bakan Göktaş, kadının güçlenmesi çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen büyük bir vizyonun yansıması olduğunu belirtti. Bu toplantının sürdürülebilir kalkınma için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Kurulun, kadınların toplumsal hayattaki konumunun güçlendirilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla kurulduğunu ifade etti.

Strateji ve Hedefler

Strateji ve hedeflerin belirlenmesi

Yerelde izleme ve değerlendirme

Kurumlar arası güçlü koordinasyon ve işbirliği

Ortak hedeflerin ve önceliklerin şekillendirilmesi

Kadın Hakları ve Toplumsal Katılım

Bakan Göktaş, kadınların insanlık tarihinin her döneminde toplumları ileriye taşıyan asli özne olduğunu belirtti. Siyaset, ekonomi, kültür, adalet ve spor gibi alanlarda kadınların öncü rol üstlendiğini vurguladı. Son 23 yılda kadınların eşit haklara erişimini sağlayan tarihi reformlar hayata geçirildiğini, kadın haklarının anayasal ve yasal düzenlemelerle güvence altına alındığını söyledi.

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı

Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi hayatta daha güçlü olması

Eğitim, sağlık, ekonomi, liderlik ve karar alma mekanizmalarına katılım

Çevre ve iklim değişikliği alanlarında bütüncül yaklaşım

Kapsamlı Destek Mekanizmaları

Kadın istihdamı ve girişimciliğinin gelişmesi için dijital dönüşüm ve yenilikçi sektörlerde etkinlik artırıcı politikalar uygulanıyor. Kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla çok paydaşlı işbirlikleri geliştiriliyor.

Finansal okuryazarlık ve mentörlük programları

Dijital beceriler ve yapay zeka eğitimleri

Kadın kooperatiflerine eğitim, rehberlik ve e-ticaret desteği

Çevre ve iklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkilerinin azaltılması

Yerelde Kapsayıcı Hizmetler ve Koordinasyon Kurulları

Bakan Göktaş, koordinasyon kurullarının kadınlara yönelik hizmetlerin yerelde daha etkin yürütülmesini sağlayacağını belirtti. 81 ilde vali başkanlığında oluşturulan Koordinasyon Kurulları ile politikaların yerelde uygulanması ve sürekli takibi hedefleniyor. Kadın-erkek fırsat eşitliği tüm ulusal planlara entegre edilecek.

Alt Komiteler ve Çalışma Alanları

Bakım Sorumlulukları ve İş-Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Alt Komitesi

İklim Değişikliği, Çevre ve Kadınların Rolü Alt Komitesi

Karar Alma Mekanizmalarında Kadın Temsiliyetinin Güçlendirilmesi Alt Komitesi

Yerel Kalkınma Alt Komitesi

Kadınlara Yönelik Hizmetlerin Hızlandırılması

Kadınların tüm alanlarda daha etkin ve eşit şekilde yer alabilmesi için ihtiyaçlar tespit edilerek çözüm odaklı politikalar geliştirilecek. Koordinasyon kurulları, politikaların sahadaki karşılığını görmek açısından büyük önem taşıyor.2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte, kadının toplumsal, ekonomik, kültürel ve sosyal hayattaki yeri daha da sağlamlaştırılacak. Kadınların güçlenmesiyle köklenen her adım, aile kurumunu daha dirençli ve bilinçli hale getirecek.