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Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı

Naylon faturalarla Yunus Emre Vakfı'nın kasasının boşaltıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmaların ardından yurt dışına kaçan firari eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa havalimanında gözaltına alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 13:26, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 13:49
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Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şeref Ateş'in oğlu Enes Ateş'in de bulunduğu 23 kişi hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 2 ayrı dava açmıştı. Görevden alınmasından 3 gün önce Almanya'ya gittiği anlaşılan firari Şeref Ateş'in dosyası ise ayrılmıştı.

Ankara'da Yunus Emre Enstitüsü eski yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında firari eski Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiaları yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsünün Eski Başkanı Şeref Ateş, 16.07.2025 tarihinde Esenboğa Havalimanında yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Şüphelinin işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam etmektedir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

Yunus Emre Enstitüsü Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, naylon faturalarla Yunus Emre Vakfı'nın kasasının boşaltıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada, aralarında firari eski vakıf başkanı Şeref Ateş'in oğlu Enes Ateş'in de bulunduğu 23 kişi hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 2 ayrı dava açmıştı. Görevden alınmasından 3 gün önce Almanya'ya gittiği ortaya çıkan firari Şeref Ateş'in dosyası ise ayrılmıştı. Şüpheliler hakkında iki ayrı davadan toplam 14 yıla kadar hapis istenirken, vakfın mevcut zararının şu ana kadar 64 milyon lira olduğu belirlenmişti. İddianamelerde, vakfın satın alma süreçlerinin firari Şeref Ateş'in oluruyla başladığı, yüksek montanlı alımların enstitü başkanına (Ateş'e) tanınan harcama limitinin altında kalacak şekilde bölündüğü ve bu şekilde harcama yetkisinin usulsüz olarak Ateş tarafından tek başına kullanıldığı anlatılmıştı. Ateş'in oğlu Enes Ateş ile irtibatlı firmalar üzerinden kurgulanmış satın alma dosyaları oluşturulduğu kaydedilen iddianamede, Enes Ateş'in piyasada 25 bin liraya hazırlattığı videoyu, kendisiyle irtibatlı şirket üzerinden vakfa 2.4 milyon liraya satmaya çalıştığı aktarılmıştı.

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