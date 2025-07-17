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İran hava sahası uluslararası transit uçuşlara 24 saat açıldı

İran'da, İsrail saldırıları sonrası belirli saatlerde iç ve dış hatlar uçuşlarına açılan hava sahasının artık 24 saat açık olacağı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 13:47, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 13:48
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İran hava sahası uluslararası transit uçuşlara 24 saat açıldı

İran devlet televizyonuna göre, İran Havacılık Kurumu ülkenin hava sahasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkedeki mevcut durum göz önünde bulundurularak yapılan detaylı güvenlik ve emniyet incelemeleri sonucunda, ülkedeki tüm havalimanlarının eskisi gibi faal hale getirildiği ve uçuş hizmeti vermeye hazır durumda olduğu kaydedildi.

Ülke genelindeki havalimanlarından yapılan uçuşlara ilişkin bir sınırlamanın kalmadığı aktarılan açıklamada, sadece Tahran'daki Mehrabad Havaalanı'ndan uçuşların saat 04.00 ile 19.00 arasında yapılacağı bildirildi.

Eğitim ve eğlence amaçlı uçuşlara ilişkin yasağın ise ikinci bir duyuruya kadar devam ettiği belirtildi.

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesislerle, sivil alanlara saldırı başlatmıştı.

Saldırılarda ülkenin havaalanları hedef alınmış ve çeşitli kentlerdeki havaalanlarında hasar meydana gelmişti.

Hem uçuş pistlerinde görülen hasar hem saldırılar nedeniyle sürekli aktif hale gelen hava savunma sistemleri nedeniyle ülkenin hava sahası uçuşlara kapatılmıştı.

İran, ilk adımda ülkenin doğusundaki, daha sonra batı ve merkezi bölgelerindeki uçuşlara izin vermiş, uçuşların 05.00-18.00 saatleri arasında yapılacağını duyurmuştu.

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