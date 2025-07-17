Mansur Yavaş adaylığa göz kırptı

MSB: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz
MSB: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz
Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı
Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı
Yerlikaya: Düzensiz göçmen tespit oranı yüzde 1,8'e düştü
Yerlikaya: Düzensiz göçmen tespit oranı yüzde 1,8'e düştü
16 Yaşındaki Şahıs Kız Kardeşini Döverek Öldürdü
16 Yaşındaki Şahıs Kız Kardeşini Döverek Öldürdü
LGS Soruları Hakkında Soruşturma: 29 Kişiye İşlem Başlatıldı
LGS Soruları Hakkında Soruşturma: 29 Kişiye İşlem Başlatıldı
Genel af çıkacak mı? Af gelecek mi?
Genel af çıkacak mı? Af gelecek mi?
Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı
Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı
Marmara'yı kirleten tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza
Marmara'yı kirleten tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza
Prim Gününe Göre Emekli Maaşı Değişiyor: Bakan Şimşek'ten Açıklama
Prim Gününe Göre Emekli Maaşı Değişiyor: Bakan Şimşek'ten Açıklama
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Terörsüz Türkiye İçin Toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Terörsüz Türkiye İçin Toplanıyor
Ticaret Bakanlığı tüketici lehine yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor
Ticaret Bakanlığı tüketici lehine yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor
Yargıtay'dan emsal karar: Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek
Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Yağmur Bekleniyor?
Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Yağmur Bekleniyor?
32 göçmen kaçakçısı ve 572 düzensiz göçmen yakalandı
32 göçmen kaçakçısı ve 572 düzensiz göçmen yakalandı
Kamu toplu iş sözleşmesi: Ya imza ya da hakeme gideriz
Kamu toplu iş sözleşmesi: Ya imza ya da hakeme gideriz
TOKİ 47 İlde 508 Taşınmazı Açık Artırma ile Satışa Sunuyor
TOKİ 47 İlde 508 Taşınmazı Açık Artırma ile Satışa Sunuyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir soruşturma daha
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir soruşturma daha
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı
Erdoğan'dan 'kredi kartı komisyonlarını indirin' talimatı
Erdoğan'dan 'kredi kartı komisyonlarını indirin' talimatı
Mayıs 2025'te Ücretli Çalışanlarda Beklenmedik Değişim!
Mayıs 2025'te Ücretli Çalışanlarda Beklenmedik Değişim!
TOKİ'nin 508 taşınmazı açık artırmayla satılacak
TOKİ'nin 508 taşınmazı açık artırmayla satılacak
Meclis'te Tarihi Adım: Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruluyor
Meclis'te Tarihi Adım: Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruluyor
Bakan Tekin: 719 öğrencimizin birinci olması sağlıklı bir durum
Bakan Tekin: 719 öğrencimizin birinci olması sağlıklı bir durum
Üniversitede sınavsız şube müdürü atanmasına durdurma
Üniversitede sınavsız şube müdürü atanmasına durdurma
Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
'Bakan Şimşek faiz indirimi bekliyorum' dedi iddiasına açıklama
'Bakan Şimşek faiz indirimi bekliyorum' dedi iddiasına açıklama
Öğretmenlerin İl İçi Mazeret Tayinleri Açıklandı
Öğretmenlerin İl İçi Mazeret Tayinleri Açıklandı
Kamu İşçilerine Üçüncü Zam Teklifi! İşte Masadaki Oran
Kamu İşçilerine Üçüncü Zam Teklifi! İşte Masadaki Oran
Emsal Karar! Kiracılar Artık Satışa Engel Olamayacak
Emsal Karar! Kiracılar Artık Satışa Engel Olamayacak
12 İlde 111 Taşınmaz Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor
12 İlde 111 Taşınmaz Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Mansur Yavaş adaylığa göz kırptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunmasını hatırlatarak, "Ekrem Başkan bu durumdayken benim adaylıktan söz etmem ayıptır, terbiyesizliktir" dedi. Yavaş, "Önemli olan bu anlayıştan kurtulmak. Beni, seni, osu yok. Ekrem başkan olur. Özgür Bey parlıyor. Artık olur. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın" diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 13:50, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 13:54
Yazdır
Mansur Yavaş adaylığa göz kırptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunmasını hatırlatarak, "Ekrem Başkan bu durumdayken benim adaylıktan söz etmem ayıptır, terbiyesizliktir" dedi.

Mansur Yavaş açıklamasının devamında ise Cumhurbaşkanlığı adaylığına şu şekilde değindi:

"Önemli olan bu anlayıştan kurtulmak. Beni, seni, osu yok. Ekrem başkan olur. Özgür Bey parlıyor. Artık olur. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın" diye konuştu.

Yavaş, MetroPOLL'ün anketi üzerinden konuştu:

Anket yaptırmadığını ancak MetroPOLL'ün bir anketinde oy oranının yüzde 60 çıktığına işaret eden Yavaş, "Ekrem Bey de bir tık altta. İkimiz de Tayyip Bey'den açık ara öndeyiz. Ama Ekrem Başkan içerideyken bu konuları konuşmam" ifadelerini kullandı.

Yavaş, "CHP'deki yükselişi ve bunun nereye kadar gideceği" ile ilgili fikrini de açıkladı; "Din konusunda CHP hata yapmıyor artık. Ne başkanlar, ne milletvekilleri ve muhafazakar seçmen CHP'ye oy vermenin onları cehenneme götürmediğini gördü ve anladı. Bu CHP'ye gelen oyları arttıracak ve arttırıyor" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber