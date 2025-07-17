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İstanbul Havalimanı'nda Üçlü Pist Operasyonu Rekoru

İstanbul Havalimanı'nda üçlü pist operasyonu ile bir saatte 81 uçak kalkışı rekoru kırıldı. Operasyon, verimlilik ve çevreye katkı sağlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 14:10, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 15:57
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanan ve eş zamanlı olarak üç uçağın iniş-kalkış yapmasına olanak sağlayan üçlü pist operasyonu kapsamında 2 Temmuz'da bir saatte 81 uçağın kalkış yaptığını ve bunun bir rekor olduğunu bildirdi. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda yürütülen üçlü pist operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Havalimanında 17 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanan ve eş zamanlı olarak üç uçağın iniş veya kalkış yapmasına olanak sağlayan üçlü pist operasyonu kapsamında 2 Temmuz'da bir saatte 81 uçağın kalkış yaparak rekor kırıldığına işaret eden Uraloğlu, "Kalkış taksi süresini 15 dakikaya, iniş taksi süresini 12 dakikaya indirmeyi hedefliyoruz. Üçlü pist operasyonuyla hem verimlilikte artış sağladık hem de çevresel kazanımlar elde ettik." dedi.

Üçlü Pist Operasyonunun Detayları

Operasyonlar, 17 Nisan'dan bu yana meteorolojik koşulların elverişli olduğu günlerde 06.00-09.00 saatlerinde kalkış, 09.00-12.00 ve 22.00-00.00 saatlerinde ise iniş olarak yürütülüyor. Üçlü pist operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava sahası dizaynı değişiklikleri sayesinde, uçuşların hem yaklaşma hem de yer hareketleri açısından daha verimli şekilde yönetilmesi sağlandı.

Yakıt Tasarrufu ve Çevresel Kazanımlar

"Uçak başına bekleme süresinden 300 kilogram yakıt tasarrufu sağlayacağız" diyen Uraloğlu, bu hava sahası tasarımı sayesinde uçakların daha az manevra ile doğrudan yaklaşma ve kalkış gerçekleştirebilecek şekilde yönlendirildiğini belirtti. Bu durum özellikle düşük irtifa seviyelerinde uçuş süresini kısaltarak emisyonların en yoğun olduğu bu safhada doğrudan azaltım etkisi yaratıyor.

  • Kalkış öncesi kapıdan pist başına varışa kadar geçen taksi süresi 16 dakikadan 15 dakikaya indirilecek.
  • İniş sonrası pistten terminale ulaşım taksi süresi 13,8 dakikadan 12 dakikaya düşürülecek.
  • İniş trafiklerinin ortalama uçuş süresi yaklaşık 4 dakika azaltılacak.
  • Uçak başına kalkış taksi süresinden 80 kilogram, iniş taksi süresinden 60 kilogram, bekleme süresinden ise 300 kilogram yakıt tasarrufu sağlanacak.

Karbondioksit Salımı ve Gürültü Azalması

  • Kalkış taksi süresinden uçak başına 0,25 ton, iniş taksi süresinden 0,18 ton, bekleme süresinden ise 0,9 ton karbondioksit salımı azaltılacak.
  • Yeni hava sahası tasarımı ve üçlü pist operasyonu sayesinde havadaki ortalama bekleme süresi %30 azaldı.
  • Gece saatlerindeki yaklaşma süresinin ortalama 3 dakika kısalması, özellikle gece sessizliğine duyarlı bölgelerde %20'ye varan daha az gürültü anlamına geliyor.

İstanbul Havalimanı'nın Geleceği

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nı hem hava trafiği hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından dünyanın en ileri havalimanlarından biri haline getirme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı. "İstanbul Havalimanı, artan yoğun yolcu ve kargo trafiğini artık daha verimli şekilde yönetebilecek kapasiteye ulaştı. Üçlü pist operasyonu, İstanbul Havalimanı'nda yıllık 200 milyon yolcu hedefine ulaşma yolculuğumuzda önemli bir adımı temsil ediyor."

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