TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi. Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde konutların yapılmaya devam edildiğini belirtti. Deprem bölgesinde bazı eksikliklerin bulunduğunu ifade eden Çalışkan, rezerv alanı sorununun sürdüğünü ileri sürdü. Çalışkan, "Bugün deprem bölgesindeki mülk sahipleri evlerine ve iş yerlerine para harcamaya korkuyor. Rezervle ilgili projelerin bir an önce sonlandırılması gerekir." dedi.

Ankara'da Fuar Alanı Sorunu

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Ankara'da fuar alanı bulunamadığını, bu konuda çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Bingöl'ün Turizm Potansiyeli

AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, "Bingöl'ün turizm potansiyeli" hakkındaki konuşmasında, dünyada güneşin doğuşunun tam olarak izlendiği iki yerden birisinin Bingöl olduğunu aktardı. Bingöl'ün çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Korkutata, Bingöl balının da adını dünyaya duyurduğunu kaydetti. Korkutata, Bingöl'ün turizm potansiyelinin artırılması için çeşitli yatırımlar yapıldığını da anlattı.

Arnavutluk Meclis Başkanı'nın Ziyareti

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, birleşimi bir süre izledi.



