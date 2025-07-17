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YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

YÖKDİL/2 sınavına başvuran adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle alabilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 14:41, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 14:40
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YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2025-YÖKDİL/2: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı. 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Ek Bilgi ve Kurallar

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. Sınavla ilgili temel kurallara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

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