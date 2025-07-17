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KKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefke bölgesinde yapılan sondaj çalışmaları sırasında zengin rezervli yeni bir içme suyu kaynağı bulunduğu bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 15:05, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 15:58
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KKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulundu

KKTC Başbakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülkenin geleceğe yönelik içme suyu araştırmaları çerçevesinde, Lefke bölgesindeki Çamlıköy civarında KKTC Jeoloji ve Maden Dairesinin yürüttüğü araştırma ve sondaj çalışmaları sonucu zengin rezervli yeni bir içme suyu kaynağına erişildi.

İçme suyunun yakın bir zamanda Lefke Belediyesi sınırları içindeki hanelere ulaştırılacağını bildiren yetkililer, rezervin zengin olduğunu fakat şu an için miktar belirtmeyeceklerini söyledi.

Yetkililer, KKTC Jeoloji ve Maden Dairesinin yürüttüğü sondaj çalışmaları sonucu daha önce de Beşparmak Dağları'nın eteklerinde su bulunduğunu hatırlatarak, Lefke'de bulunan kaynağın yeni olduğunu kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da "Bu çalışmanın Lefke Belediyesine ve bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum. Sürece emek veren başta Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürümüz Ayşen Albayrak'a, mühendislerimize, sondajcılarımıza ve teknisyenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Görevlerini büyük bir titizlik ve özveriyle yerine getirdiler." ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, KKTC'nin su kaynaklarının dikkatli ve idareli kullanılmasının önemine de vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Su, her birimizin sorumluluk bilinciyle koruması gereken hayati bir nimettir. Özellikle küresel iklim değişikliği ve kuraklık risklerinin arttığı bu dönemde suyumuzu tasarruflu kullanmak, gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur."

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