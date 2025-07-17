Aort hastalığı olan hasta '6 santimetrelik' kesiyle tedavi edildi

TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye
YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Bakanlık, cinayette polisin ihmali için müfettiş görevlendirdi
Bakanlık, cinayette polisin ihmali için müfettiş görevlendirdi
KDK'dan Özel Okul Ücret Artışlarına Düzenleme Tavsiyesi
KDK'dan Özel Okul Ücret Artışlarına Düzenleme Tavsiyesi
MSB: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz
MSB: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz
Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı
Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı
Yerlikaya: Düzensiz göçmen tespit oranı yüzde 1,8'e düştü
Yerlikaya: Düzensiz göçmen tespit oranı yüzde 1,8'e düştü
16 Yaşındaki Şahıs Kız Kardeşini Döverek Öldürdü
16 Yaşındaki Şahıs Kız Kardeşini Döverek Öldürdü
LGS Soruları Hakkında Soruşturma: 29 Kişiye İşlem Başlatıldı
LGS Soruları Hakkında Soruşturma: 29 Kişiye İşlem Başlatıldı
Genel af çıkacak mı? Af gelecek mi?
Genel af çıkacak mı? Af gelecek mi?
Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı
Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı
Marmara'yı kirleten tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza
Marmara'yı kirleten tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza
Prim Gününe Göre Emekli Maaşı Değişiyor: Bakan Şimşek'ten Açıklama
Prim Gününe Göre Emekli Maaşı Değişiyor: Bakan Şimşek'ten Açıklama
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Terörsüz Türkiye İçin Toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Terörsüz Türkiye İçin Toplanıyor
Ticaret Bakanlığı tüketici lehine yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor
Ticaret Bakanlığı tüketici lehine yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor
Yargıtay'dan emsal karar: Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek
Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Yağmur Bekleniyor?
Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Yağmur Bekleniyor?
Kamu toplu iş sözleşmesi: Ya imza ya da hakeme gideriz
Kamu toplu iş sözleşmesi: Ya imza ya da hakeme gideriz
TOKİ 47 İlde 508 Taşınmazı Açık Artırma ile Satışa Sunuyor
TOKİ 47 İlde 508 Taşınmazı Açık Artırma ile Satışa Sunuyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir soruşturma daha
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir soruşturma daha
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı
Erdoğan'dan 'kredi kartı komisyonlarını indirin' talimatı
Erdoğan'dan 'kredi kartı komisyonlarını indirin' talimatı
Mayıs 2025'te Ücretli Çalışanlarda Beklenmedik Değişim!
Mayıs 2025'te Ücretli Çalışanlarda Beklenmedik Değişim!
TOKİ'nin 508 taşınmazı açık artırmayla satılacak
TOKİ'nin 508 taşınmazı açık artırmayla satılacak
Meclis'te Tarihi Adım: Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruluyor
Meclis'te Tarihi Adım: Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruluyor
Bakan Tekin: 719 öğrencimizin birinci olması sağlıklı bir durum
Bakan Tekin: 719 öğrencimizin birinci olması sağlıklı bir durum
Üniversitede sınavsız şube müdürü atanmasına durdurma
Üniversitede sınavsız şube müdürü atanmasına durdurma
Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
'Bakan Şimşek faiz indirimi bekliyorum' dedi iddiasına açıklama
'Bakan Şimşek faiz indirimi bekliyorum' dedi iddiasına açıklama
Ana sayfaHaberler Sağlık

Aort hastalığı olan hasta '6 santimetrelik' kesiyle tedavi edildi

Nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede ileri düzey aort kapak darlığı ve yetmezliği teşhisi konan Selçuk Yıldırım, göğüs kafesi açılmadan küçük kesi yöntemiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 15:19, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 15:20
Yazdır
Aort hastalığı olan hasta '6 santimetrelik' kesiyle tedavi edildi

Düzce'de yaşayan 40 yaşındaki Yıldırım, nefes darlığı şikayeti nedeniyle 1,5 ay önce Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine başvurdu.

Kalp Damar Kliniği'nde tetkikleri yapılan Yıldırım'da ileri düzey aort kapak darlığı ve yetmezliği bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine Yıldırım, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmed Yanartaş ve ekibi tarafından ameliyat edildi.

Yaklaşık 6 santimetrelik kesiyle gerçekleştirilen ve 6 saat süren ameliyatta, Yıldırım'ın göğüs kafesi açılmadan hem aort kapağı hem de genişlemiş aort damarı başarıyla değiştirildi.

Yıldırım, küçük kesi ile yapılan operasyon sayesinde, ameliyatın ikinci gününde yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı.

"Yakın vadede taburculuğunu planlıyoruz"

Prof. Dr. Mehmed Yanartaş, 1,5 ay önce nefes darlığı şikayetiyle kendilerine gelen hastada, hem aort kapağında bir daralma hem de aort kapağından sonraki alt kısımda genişleme olduğunu belirtti.

Yanartaş, ameliyat olmadığı takdirde hastada kapak darlığına bağlı şikayetlerin artacağını, aort damarının genişlemesine bağlı olarak da bazen yırtılma, bazen de aortun patlaması gibi sonuçların ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Bu nedenle hastaya müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizen Yanartaş, "Bu ameliyatlar normalde standart cerrahide göğüs kemiği tamamen açılarak ve hem aort kapak hem de çıkan aort kısmı birlikte değiştirilerek yapılır, kombine ameliyatlardır." diye konuştu.

Yanartaş, "Hastamız, hem 40 yaşlarında hem genel fiziksel kondisyon itibariyle müsait olması nedeniyle biz küçük kesiden ameliyat planladık." dedi.

Buna yönelik ileri tetkikleri tamamlandıktan ve hastanın kasık damarlarından boyun damarlarına kadar hepsinin uygun olduğunu anladıktan sonra bir planlama yaptıklarını kaydeden Yanartaş, şunları söyledi:

"Küçük kesiden hem aort kapağını hem çıkan aort kısmını birlikte değiştirdik. Bu daha büyük bir kesi olsaydı, hasta ameliyat sonrası yine toparlıyor ama bir miktar daha uzun zaman alabiliyor. Bu durumlarda daha erken ameliyat sonrası yoğun bakımdan çıkma, servise çıkma, taburcu olma gibi hastanın daha erken iş hayatına atılması gibi alternatifleri ve avantajları var. Hastamız gayet iyi. Ameliyat sonrası ekosunu da yaptık, filmlerini çektik, hiçbir problemi yok. Normal yürüyüşlerini yapıyor. Zaten yakın vadede taburculuğunu planlıyoruz. Ameliyatımız yaklaşık 6 saat civarında sürdü."

Prof. Dr. Yanartaş, hastanın tedavisinde açık ameliyatı planlamadıklarını, küçük kesi yöntemiyle hastanın iyileşme süresinin daha hızlı olduğunu anlattı.

"Hayatımı normal devam ettirmeye başladım gibi"

Hasta Selçuk Yıldırım ise rahatsızlığının ardından araştırma sonucunda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine başvurduğunu dile getirdi.

Kendisinin hızlı yorulduğunu, sık sık nefes nefese kaldığını anlatan Yıldırım, "Yapılan araştırmada kalp kapakçığımın doğuştan iki yaprak olduğunu, bunun da gelişen süreçte aort yetmezliğine sebep olduğunu öğrendim. Ardından da ameliyat oldum." sözlerini sarf etti.

Yıldırım, ameliyatın başarılı geçtiğini aktararak, "Şu anda yürüyorum, nefes alışım düzeldi. Ameliyatımın dokuzuncu gününde olmam gerekiyor. Hayatımı normal devam ettirmeye başladım gibi. Tabi bunun küçük kesi ile olmasının da avantajları var. Daha az sancı hissediyorsunuz, hareket kabiliyetiniz artıyor. O yüzden şu anda daha iyiyim. Ameliyatımı yapan başta Mehmed hoca olmak üzere sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber