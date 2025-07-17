Munzur Üniversitesi'ne mobbing suçlaması

Eğitim Bir Sen Tunceli Şube Başkanı Dr. Bülent KAR, Munzur Üniversitesi'nde mobbing yapıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Kar açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Arş. Gör. Remzi HARK'ın, atamasının yapılmaması üzerine idari yargıya başvurduk. Ancak fakülte yönetimi, bu hukuki başvuruya karşılık ilgili akademisyene "gizli evrak ve belgeleri mahkemeye konu etme" iddiasıyla idari soruşturma açtı.



Soruşturmanın tebliğinden hemen sonra fakültede dikkat çeken bir uygulamaya gidildi. YÖK Disiplin Yönetmeliği kapsamında "disiplin işleri ve cezalar" konulu bir eğitim düzenlenerek, tüm personele yönetimin disiplin konusundaki yaklaşımı açık biçimde dikte edildi. Eğitim sonrası "katıldım, dinledim, anladım" ifadesini içeren bir belge fakülte personeline imzaya açıldı.



Soruşturma sürecinde fakülte yönetiminin yalnızca sendika üyesi akademisyeni değil, aynı zamanda soruşturma sürecinde görevli olan akademisyenleri de baskı altına almaya çalışmaktadır. Dekanlık tarafından soruşturmacılardan üyemize ceza verilmesi açık şekilde talep edilirken, bu talebin Munzur Üniversitesi Rektörlüğü'nden geldiği ifade edildi. Bu bana 27 Mayıs yargısının sembol cümlesi "Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor" u hatırlattı. Dekan tarafından soruşturma komisyonu başkanına vereceği kararın ne olmasının talep edildiği bildiriliyor.



Ancak tüm baskılara rağmen soruşturmacılar, söz konusu fiilin cezalandırılacak nitelikte olmadığı yönünde görüş bildirerek ceza verilmemesi gerektiği kanaatine vardı.

Bu karar sonrası fakülte yönetimi bu kez soruşturma komisyonu başkanına yönelik baskı uygulamaya başlamıştır. Komisyon üyeleri tarafından kendilerine yapılan baskı ve telkinler sözel olarak tarafıma ve üyemizede iletilmiştir. Komisyon başkanı olan Prof. Savaş SERTEL hiçbir gerekçe gösterilmeden usulsüz biçimde bölüm başkanlığı görevinden alındı. Yapılan itirazlara karşı ise yönetim bu görevden alımı "kamu yararı" ile gerekçelendirdi. Aynı şartlarda başka bölümlerin de olduğu ama o bölümler için herhangi bir işlem yapılmadığı bilinmektedir. Profesör hocamızın eşi Munzur Üniversitesi İİBF 2. Sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. Ne yazık ki komisyonun ceza vermemesi üzerine Prof. Dr. Savaş SERTEL'in eşine yönelikte baskı ve mobbing başladı. Yaklaşık 2 yıl önce muaf sayılan derslerinin muafiyetleri iptal edildi. İptal edilen muaf dersler ile ilgili yasal süreçte başlatılımıştır. Acaba komisyon başkanı olarak istediğinizi yapıp, üyemizi işten atsaydı yine bu kararları uygulamaya sokacakmıydınız.



Soruşturma komisyonunun kararını "beklentinin altında" bulan fakülte yönetimi, akademik teamüllere aykırı biçimde ötekileştirme, dışlama ve mobbing uygulamalarını devam ettirmektedir.

Sendika üyemiz adına, tüm bu baskı, soruşturma ve görevden alma sürecine karşı Erzincan İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtık. Fakültede sistematik hale gelen mobbing ve baskı uygulamalarına karşı hukuki mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtmek isterim.



"Mobbing Karşılıksız Kalmayacak"



Munzur Üniversitesi'nde ve özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde alenen uygulanan mobbing ve hukuksuzluklara karşı sessiz kalan, sorumluluğu bulunan veya görmezden gelen tüm kişi ve birim yöneticilerinin tespit edilmesi ve gerekli idari, adli yaptırımlarla karşı karşıya kalmaları için tüm hukuki süreçlerin kararlılıkla takipçisi olunacağı ifade ediyorum.

Fakültede sendika üyesi birçok akademik ve idari personele karşı uygulanan dışlayıcı ve hukuksuz tutumların asla karşılıksız kalmayacağını, her türlü mobbing ve baskıya karşı hukuki ve sendikal mücadeleyi sürdüreceğiz.

