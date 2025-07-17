TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış

TCMB tarafından 11 Temmuz haftasına ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları geçen hafta yüzde 1,1 artışla 166,2 milyar dolara çıktı. Söz konusu haftada döviz varlıkları bir önceki haftaya göre yüzde 2,5 artarak 73,8 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 0,1 artarak 84,7 milyar dolar oldu. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,4 azalarak 7,7 milyar dolara geriledi.

TCMB Rezervlerinde Haftalık Değişimler

Döviz varlıkları : Yüzde 2,5 artışla 73,8 milyar dolar

: Yüzde 2,5 artışla 73,8 milyar dolar Altın cinsinden rezerv varlıkları : Yüzde 0,1 artışla 84,7 milyar dolar

: Yüzde 0,1 artışla 84,7 milyar dolar IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı: Yüzde 0,4 azalışla 7,7 milyar dolar

Kamu Sektörü Döviz Yükümlülükleri

Kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri : Yüzde 0,8 düşüşle 121,3 milyar dolar

: Yüzde 0,8 düşüşle 121,3 milyar dolar Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri : Yüzde 1,5 azalışla 61,8 milyar dolar

: Yüzde 1,5 azalışla 61,8 milyar dolar Şarta bağlı döviz yükümlülükleri: Yüzde 0,1 azalarak 59,5 milyar dolar

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri ise 19,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



