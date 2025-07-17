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İYİ Parti, TBMM'de kurulacak 'Terörsüz Türkiye' komisyonuna katılmayacak

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin, "TBMM'de bu kadar komisyon varken ve bunların görev alanları veya yapabilecekleri ortadayken süreç ile ilgili bir başka komisyonun anlamı bizler için net değildir, anlaşılmamıştır. Dolayısıyla biz bu süreçte yapılan hata ve yanlışlara ortak olmamak adına bu komisyona katılmayacağız" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 16:17, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 16:18
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İYİ Parti, TBMM'de kurulacak 'Terörsüz Türkiye' komisyonuna katılmayacak

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Kavuncu, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili, "Süreçle alakalı en büyük çekincemiz geçmişteki benzeri süreçlerden daha büyük riskler taşımasıdır. Bununla ilgili bizim duruşumuz nettir; gelecek nesillere istikrarlı ve her anlamda güçlü bir ülke bırakmak zorundayız. Bunun en temel mecburiyeti de milli birliğimizi muhafaza eden milli kimliğimizi korumaktır. Bu temelde de anayasada belirtildiği gibi Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletini gelecek nesillere en sağlıklı şekilde aktarmaktır. Milli kimliğimizi korumak, birliğimizi korumaktır. Çocuklarımızı, ailelerimizi, geleceğimizi korumaktır. O nedenle geçmişte atalarımızın yaptığı gibi uğruna can vermeye değecek kadar kıymetlidir. Türk bayrağı bu birliği temsil eder. Türk devleti bu birliğin teminatıdır. Türk milleti özü ve asil nüvesidir, asıl nüvesidir. O nedenle bizler için bu kavramların hepsi kutsaldır. Bunlardan biri yıpranırsa egemenliğimiz, hürriyetimiz tahrif olur. Bunlardan birinin değişmesi veya yok edilmesi ancak ülkenin işgal edilmesiyle mümkündür. Bir ülke işgal edilmeden bu kutsallarımız yok edilme ile karşı karşıyaysa ya ihanet ya da sürekli aldatılmaya müsait yönetme kapasitesini yitirmiş iktidarın acziyeti ile karşı karşıyayız demektir. Terörsüz Türkiye adı altında yürütülen süreç PKK terör örgütünün bu ülkeye verdiği zarardan çok daha fazlasını verebilme riski taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZİN HUZURU İÇİN HİÇBİR SORUMLULUKTAN KAÇMAYIZ'

Kavuncu, söz konusu süreçte TBMM çatısı altında kurulması planlanan komisyona ilişkin de "TBMM'de 30'un üzerinde komisyon varken bu komisyonun fonksiyonu ne olacak, neyi konuşacak, hangi konuları gündeme alacak, nasıl karar verecek, adı ne olacak? Bütün bunları bilmediğimiz bir ortamda süreç başlamış ve tam sürat ilerlerken, 'Gelin siz de bu sürece ortak olun.' Biz bu ülkenin geleceği için, milletimizin huzuru ve mutluluğu için hiçbir sorumluluktan kaçmayız. Ancak kontrol edemeyeceğimiz ve tamamen iktidarın iradesi tarafından tahkim edilmiş. TBMM'de bu kadar komisyon varken ve bunların görev alanları veya yapabilecekleri ortadayken süreç ile ilgili bir başka komisyonun anlamı bizler için net değildir, anlaşılmamıştır. Dolayısıyla biz bu süreçte yapılan hata ve yanlışlara ortak olmamak adına bu komisyona katılmayacağız" diye konuştu.

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