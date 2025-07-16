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Mamak'ta 250 Çocuk İçin Toplu Sünnet Şöleni Hazırlığı

Mamak Belediyesi'nin toplu sünnet organizasyonu için kayıtlar tamamlandı. 250 çocuk ve ailesi, konserler ve etkinliklerle dolu büyük şölende buluşacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 16:45, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 16:49
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Mamak'ta 250 Çocuk İçin Toplu Sünnet Şöleni Hazırlığı

Mamak'ta Toplu Sünnet Şöleni kapsamında 250 aile aynı sevinci paylaşacak. Mamak Belediyesi'nin toplu sünnet organizasyonunda kayıtlar sona erdi ve gözler büyük şölene çevrildi. 250 çocuk ve ailesi, Mamak Belediyesi'nin düzenleyeceği sünnet şöleninde bir araya gelecek. Kayıt süreci tamamlanan toplu sünnet organizasyonu, 25 Temmuz Cuma günü 100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Sünnet Tamam, Şölen Yolda

Mamak Belediyesi, bu yıl da hem sağlık hizmeti hem de unutulmaz bir gün armağan ederek çocukların ve ailelerin yanında olmayı sürdürüyor. Sünnet olan çocuklara asasından pelerinine, şapkasından gömleğine kadar tam takım sünnet kıyafeti hediye edilecek.

Şölende Yer Alacak Etkinlikler

  • DJ performansı
  • Konserler
  • Animasyonlar
  • Palyaço gösterileri
  • Karagöz-Hacivat gösterileri
  • Çeşitli etkinlikler

Bu özel günde yalnızca çocuklar değil, aileleri de unutulmaz anlar yaşayacak. Mamak Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların ve ailelerin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor.

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