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HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 15 Temmuz sabahı 9 ilde eş zamanlı düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk'un evindeki kasadan mal varlığını FETÖ'ye bıraktığını gösteren vasiyetnamesi çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 16:46, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 17:02
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HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış

Türkiye genelinde yaklaşık 800 şubesi bulunan HAKMAR isimli zincir market ile tatlıcı TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk, gözaltına alındığı sırada HAKMAR Genel Müdürlüğü'ndeki kasanın şifresini bilinçli olarak yanlış söyleyerek kilitlenmesine neden olmuştu.

FETÖ'cü Zeki Doruk'un kasası açıldı. Kasadan çok sayıda ziynet eşyası ile birlikte vasiyetname ve bir de dua çıktı.

Zeki Doruk'un kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetnamesinde tüm malvarlığını Fetullahçı Terör Örgütü'ne bıraktığı yer alıyordu. Vasiyetnamede HAKMAR ve TATBAK ile diğer bütün şirketlerinin zekatlarının da "hizmet hareketi" adı altında FETÖ'ye verilmesi yazıyordu.

Gülen'in Tılsım Duası da Kasadan Çıktı

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk'un evindeki kasadan bir de dua çıktı. Bu duanın örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kendi el yazısı ile yazdığı ve mahrem yapılanmasında bulunan kişilere özel olarak verdiği "tılsım" duası olduğu anlaşıldı.
''Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun'' dediği ortaya çıkan Doruk, Gülen'den aldığı "tılsım" duasını vasiyetnamesi ile birlikte evindeki kasada saklıyormuş.

Diğer Şirketlerine de Kayyum Atandı

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen Zeki Doruk'un HAKMAR ve TATBAK isimli şirketlerine ve şubelerine kayyum atanmıştı.
Soruşturma süreci içinde FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi Doruk'un 19 şirketine daha kayyum atandı. FETÖ'ye finansman sağlayan Zeki Doruk'un kayyum atanan 22 şirketinin listesi ise şu şekilde:

1- UNKAR GIDA
2- HAKET HAYVANCILIK
3- YUMTAT GIDA
4- YZK EŞMEKAYA TARIM
5- ERENDORUK TARIM HAYVANCILIK
6- HD DAĞISTAN TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC.
7- YUMTAT GIDA ÜRETİM SAN.
8- RENÇBER BAKLİYAT
9- KIDEMLİ KIRTASİYE KOZMETİK
10- AKMELTEM ZÜCCACİYE TEKSTİL
11- AYATA EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK
12- GÜL DORUK TARIM HAYVANCILIK
13- NDORUK TARIM HAYVANCILIK
14-TASF. HALİNDE HAK YAPI SANAYİ VE TİCARET
15-HAKTAT ZEYTİNCİLİK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
16-KAZOVA GIDA İTH. İHR. TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ.
17- SİVAS BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
18-BOZTAT GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
19-MBA GLOBAL İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.
20-HAKMAR GIDA
21-HAKMAR MAĞAZACILIK
22-TATBAK GIDA

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