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Motosikletle tek teker kazası: 17 yaşındaki Muharrem öldü

Sarıyer'de sokakta motosikletle tek tekerlek üzerinde giden Muharrem Umut Ağırbaş (17), gidon hakimiyetini kaybedip aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan Ağırbaş hastanede hayatını kaybetti. Motosiklettte arkada oturan ve kazada ağır yaralanan T.D. (16) ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 16:58, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 17:04
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Motosikletle tek teker kazası: 17 yaşındaki Muharrem öldü

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muharrem Umut Ağırbaş, arkadaşı T.D. ile 34 SG 1134 plakalı motosikletle yolda ilerlemeye başladı. Ağırbaş bir süre yolda motosikletin önünü kaldırarak tek tekerlek üstünde gitti. Metrelerce bu şekilde ilerleyen Ağırbaş, ön tekerleği yola indirdiğinde motosikletin gidon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet aydınlatma direğine çarparken, sürücü Ağırbaş ve arkada oturan T.D. yere savruldu. Kazada iki arkadaş ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ ARKADADAŞI YOĞUN BAKIMDA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ağırbaş ve T.D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Muharrem Umut Ağırbaş yapılan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşı T.D.'nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TEK TEKERLEK ÜSTÜNDE GİTMİŞ

Diğer yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, sürücü Ağırbaş'ın tek tekerlek üzerinde kalktığını ardından da sokakta bulunan aydınlatma direğine çarparak kaza yaptığını tespit etti.Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direğinden kopan bir parça caddeye düştü. Hayatını kaybeden Ağırbaş'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Sultan Selim Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sanayi Mezarlığına toprağa verildiği öğrenildi.

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