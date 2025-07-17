Valinin Unutkanlığı Gülümsetti: Korumasına Çiğ Köfte Yerine Marul Verdi!

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün, Çemişgezek ilçesinde esnaf ziyareti sırasında yaşanan ilginç bir an, izleyenleri gülümsetti. Kentte sık sık sokağa çıkarak vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Aygöl, yaklaşık bir hafta önce Çemişgezek'te çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlçedeki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Aygöl, daha sonra Kale Mahallesi Gedikler Caddesi üzerinde esnafı gezerek bir çiğ köfteci dükkanına uğradı.

Burada işletme sahibinin ikram ettiği çiğ köfteleri yanındakilerle paylaşan Aygöl, koruma memurlarından birine sadece marul verip içine çiğ köfte koymayı unuttu. Bu anlara ilişkin çekilen görüntüleri, "Kendi lokmasına sahip çıkmayan koruma bizi nasıl koruyacak." notunu yazarak ve gülme emojisi ekleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede ilgi gören görüntü, izleyenleri gülümsetti.