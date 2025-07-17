Doğum günü kutlamasından dönen kadın, silahlı saldırıda öldürüldü

Annesi, ablası ve kardeşiyle doğum günü kutlamasından dönen İ.A. (22), Şehitlik Mahallesi 50. Sokak'taki evinin bulunduğu binaya girdiğinde birlikte yaşadığı C.A'nın (30) silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri saldırının ardından kaçan C.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.