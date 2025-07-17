Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyor
Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyor
Adalet Bakanlığı'na 20 bin yeni personel alımı yapılacak
Adalet Bakanlığı'na 20 bin yeni personel alımı yapılacak
Erdoğan açıkladı: Memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı geliyor
Erdoğan açıkladı: Memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı geliyor
Haziranda Konut Satışları Rekor Kırdı! Yüzde 35,8 Artış
Haziranda Konut Satışları Rekor Kırdı! Yüzde 35,8 Artış
HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
Türk Üniversiteleri Dünya Sıralamasında İlk 100'e Girmeye Hazır!
Türk Üniversiteleri Dünya Sıralamasında İlk 100'e Girmeye Hazır!
TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye
YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Bakanlık, cinayette polisin ihmali için müfettiş görevlendirdi
Bakanlık, cinayette polisin ihmali için müfettiş görevlendirdi
KDK'dan Özel Okul Ücret Artışlarına Düzenleme Tavsiyesi
KDK'dan Özel Okul Ücret Artışlarına Düzenleme Tavsiyesi
MSB: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz
MSB: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz
Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı
Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı
Yerlikaya: Düzensiz göçmen tespit oranı yüzde 1,8'e düştü
Yerlikaya: Düzensiz göçmen tespit oranı yüzde 1,8'e düştü
16 Yaşındaki Şahıs Kız Kardeşini Döverek Öldürdü
16 Yaşındaki Şahıs Kız Kardeşini Döverek Öldürdü
LGS Soruları Hakkında Soruşturma: 29 Kişiye İşlem Başlatıldı
LGS Soruları Hakkında Soruşturma: 29 Kişiye İşlem Başlatıldı
Genel af çıkacak mı? Af gelecek mi?
Genel af çıkacak mı? Af gelecek mi?
Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı
Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı
Marmara'yı kirleten tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza
Marmara'yı kirleten tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza
Prim Gününe Göre Emekli Maaşı Değişiyor: Bakan Şimşek'ten Açıklama
Prim Gününe Göre Emekli Maaşı Değişiyor: Bakan Şimşek'ten Açıklama
Ticaret Bakanlığı tüketici lehine yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor
Ticaret Bakanlığı tüketici lehine yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor
Yargıtay'dan emsal karar: Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek
Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Yağmur Bekleniyor?
Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Yağmur Bekleniyor?
Kamu toplu iş sözleşmesi: Ya imza ya da hakeme gideriz
Kamu toplu iş sözleşmesi: Ya imza ya da hakeme gideriz
TOKİ 47 İlde 508 Taşınmazı Açık Artırma ile Satışa Sunuyor
TOKİ 47 İlde 508 Taşınmazı Açık Artırma ile Satışa Sunuyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir soruşturma daha
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir soruşturma daha
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı
Erdoğan'dan 'kredi kartı komisyonlarını indirin' talimatı
Erdoğan'dan 'kredi kartı komisyonlarını indirin' talimatı
Mayıs 2025'te Ücretli Çalışanlarda Beklenmedik Değişim!
Mayıs 2025'te Ücretli Çalışanlarda Beklenmedik Değişim!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Haziranda Konut Satışları Rekor Kırdı! Yüzde 35,8 Artış

Haziran ayında Türkiye genelinde konut satışları rekor seviyeye ulaştı. Yabancılara ve ipotekli satışlarda dikkat çeken artış yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 19:03, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 19:05
Yazdır
Haziranda Konut Satışları Rekor Kırdı! Yüzde 35,8 Artış

Türkiye genelinde konut satışı sayısı, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak 107 bin 723 oldu. İstanbul, 17 bin 656 ile haziranda en çok konutun satıldığı il olurken, bu ili 9 bin 428 konut satışıyla Ankara ve 5 bin 987 ile İzmir takip etti. Konut satışı sayısının en az olduğu iller ise 38 konutla Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 konutla Hakkari olarak sıralandı.

Konut Satış İstatistikleri

  • Haziranda yabancılara 1565 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda yıllık bazda yüzde 8,7 arttı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,5 oldu.
  • Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 603 konutla Antalya aldı. Bu ili 521 konutla İstanbul ve 128 konutla Mersin takip etti.
  • Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalarak 9 bin 354'e düştü.

Ülke Uyruklarına Göre Konut Satışları

  • Rusya vatandaşları, Türkiye'den 326 konut satın aldı.
  • Bu ülkeyi, 111 konutla Ukrayna ve 109 konutla İran vatandaşları izledi.

İpotekli Konut Satışları

  • Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 112,6 artışla 14 bin 484 olarak kayıtlara geçti.
  • Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.
  • Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100,5 artışla 103 bin 90'a yükseldi.
  • Haziran ayındaki ipotekli satışların 3 bin 384'ü, ocak-haziran dönemindeki satışların 24 bin 446'sı ilk el satışları olarak belirlendi.

Diğer Konut Satışları ve İlk El-İkinci El Satışlar

  • Diğer konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 artarak 93 bin 239 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,6 olarak hesaplandı.
  • Ocak-haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 artışla 588 bin 803 olarak kayıtlara geçti.
  • İlk el konut satış sayısı, haziranda yıllık bazda yüzde 32 artarak 33 bin 569'a yükseldi.
  • Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,2 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 artışla 207 bin 624 oldu.
  • İkinci el konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,6 artış göstererek 74 bin 154 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,8 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 artışla 484 bin 269 olarak kaydedildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber