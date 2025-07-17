Haziranda Konut Satışları Rekor Kırdı! Yüzde 35,8 Artış

Türkiye genelinde konut satışı sayısı, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak 107 bin 723 oldu. İstanbul, 17 bin 656 ile haziranda en çok konutun satıldığı il olurken, bu ili 9 bin 428 konut satışıyla Ankara ve 5 bin 987 ile İzmir takip etti. Konut satışı sayısının en az olduğu iller ise 38 konutla Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 konutla Hakkari olarak sıralandı.

Konut Satış İstatistikleri

Haziranda yabancılara 1565 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda yıllık bazda yüzde 8,7 arttı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,5 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda yıllık bazda yüzde 8,7 arttı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,5 oldu. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 603 konutla Antalya aldı. Bu ili 521 konutla İstanbul ve 128 konutla Mersin takip etti.

aldı. Bu ili ve takip etti. Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalarak 9 bin 354'e düştü.

Ülke Uyruklarına Göre Konut Satışları

Rusya vatandaşları , Türkiye'den 326 konut satın aldı.

, Türkiye'den satın aldı. Bu ülkeyi, 111 konutla Ukrayna ve 109 konutla İran vatandaşları izledi.

İpotekli Konut Satışları

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları , haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 112,6 artışla 14 bin 484 olarak kayıtlara geçti.

, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 112,6 artışla olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100,5 artışla 103 bin 90'a yükseldi.

Haziran ayındaki ipotekli satışların 3 bin 384'ü, ocak-haziran dönemindeki satışların 24 bin 446'sı ilk el satışları olarak belirlendi.

Diğer Konut Satışları ve İlk El-İkinci El Satışlar

Diğer konut satışları , haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 artarak 93 bin 239 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,6 olarak hesaplandı.

, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 artarak oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,6 olarak hesaplandı. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 artışla 588 bin 803 olarak kayıtlara geçti.

olarak kayıtlara geçti. İlk el konut satış sayısı , haziranda yıllık bazda yüzde 32 artarak 33 bin 569'a yükseldi.

, haziranda yıllık bazda yüzde 32 artarak Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,2 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 artışla 207 bin 624 oldu.

İkinci el konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,6 artış göstererek 74 bin 154 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,8 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 artışla 484 bin 269 olarak kaydedildi.



