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Adalet Bakanlığı'na 20 bin yeni personel alımı yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 20:12, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 20:17
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Adalet Bakanlığı'na 20 bin yeni personel alımı yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında, "Adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin olması için ilave bir adım atıyoruz. 20 bin yeni personel alımı yapacağız. Adalet ailesine katılacak her bir kardeşime başarılar diliyorum." dedi.

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