Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında, Memurlara yarı zamanlı çalışma düzenlemesine yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Kadın ve erkek memurlara tanınan, veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiyoruz. Memurlar doğumdan itibaren ilköğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Haftada 20 saatlik çalışma esasına göre bu düzenlemeyle aile içi bağların güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın müjdelediği üzere:



"Kadın ve erkek memurlara tanınan, doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Bu akşam yayınlanacak yönetmelikle; memurlar, doğumdan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarı. pic.twitter.com/NjYtgJXqF0 Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) July 17, 2025

Bu geceki Resmi Gazetede yayımlanacak yönetmelikle, Devlet memurlarının aile yaşamlarını desteklemeye yönelik önemli bir adım atılıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 2016 yılında eklenen Ek 43. madde ile tüm kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı, nihayet hayata geçiyor. Yıllardır usul ve esasların belirlenmesi beklenen bu hak, "Aile Yılı" kapsamında çıkarılan yeni yönetmelikle resmiyet kazanıyor.

- Yarım zamanlı çalışma hakkı doğumdan ilköğretim yaşına kadarki dönem için geçerli olacak

Bu yönetmelikle birlikte, kadın ve erkek memurlar, çocuklarının doğumundan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarım zamanlı çalışma imkanından faydalanabilecek. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu düzenleme, ebeveynlerin çocuklarının gelişimine daha fazla zaman ayırmalarına ve aile içi bağların güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak.

Yarım zamanlı çalışma, memurların talepleri üzerine ve belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecek. Çalışma şekli ve saatleri, kurumların hizmet gerekleri gözetilerek belirlenecek. Bu uygulama, kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesini sağlarken, aynı zamanda çalışanların kişisel ve ailevi ihtiyaçlarını dengeleme imkanı sunacak.

Uzun süredir beklenen bu düzenleme, daha önce usul ve esasların eksikliği nedeniyle dava yoluyla yaklaşık 1000 memurun yararlandığı bir haktı. Yeni yönetmelikle birlikte, bu hakkın kullanımı daha yaygın ve kolay hale gelecek. Yapılan tahminler, bu imkandan 20-30 bin memurun daha faydalanabileceğini gösteriyor.

Bu gelişme, aile odaklı sosyal politikaların önemli bir parçası olarak kabul ediliyor. Toplumsal refahın artırılmasına ve çocukların sağlıklı gelişimine yönelik güçlü bir destek mekanizması olan yarım zamanlı çalışma hakkı, devlet memurlarına büyük bir kolaylık sağlayacak.