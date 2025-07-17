YÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!

YÖKAK, 13 Mart 2024'te yaptığı başvuru kapsamında, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Ajansları Birliği (ENQA) koordinasyonunda yürütülen bağımsız bir dış değerlendirmeye tabi tutuldu. Süreç sonunda yayımlanan rapor doğrultusunda, YÖKAK'ın Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda Kalite Güvencesi için Standartlar ve Yönergeler (ESG, 2015) ile büyük ölçüde uyum içinde çalıştığına karar verildi.

EQAR Tescil Komitesi'nin Vurguladığı İyi Uygulamalar

"Dereceli Değerlendirme Anahtarı" metodolojisi ile karar alma süreçlerinde şeffaflık ve tutarlılık sağlanıyor.

metodolojisi ile karar alma süreçlerinde şeffaflık ve tutarlılık sağlanıyor. Kurumların iç kalite sistemlerini güçlendiren yıllık iç değerlendirme raporları politikası uygulanıyor.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın Açıklamaları

Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, EQAR kaydının 2030'a kadar uzatılmasının YÖKAK'ın uluslararası alandaki güvenilirliği ve kurumsal kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Avrupa kalite güvencesi sistemine tam uyumla çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Kocabıçak, "ENQA ve EQAR raporlarındaki geri bildirimler konusunda başta yükseköğretim kurumlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte YÖKAK'ı ve Türk yükseköğretiminde kalite kültürünü daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

UKAP'ın EQAR Kaydı Kapsamına Alınması

Kocabıçak, EQAR kararıyla birlikte YÖKAK tarafından geliştirilen UKAP'ın EQAR kaydı kapsamına alındığını ve bu karar ile UKAP'ın Avrupa'da ve dünyada tanınan sınır ötesi kalite güvencesi aracı olarak tescillendiğini belirtti.

"UKAP, YÖKAK'ın yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına yönelik gerçekleştirdiği dış değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde kalite standartlarını uluslararası düzleme taşıyan ilk uygulama olarak dikkat çekiyor. Bu gelişmeyle birlikte YÖKAK, Avrupa çapında kalite ajanslarının yer aldığı ve yalnızca ESG ile tam uyum sağlayan kurumların kabul edildiği EQAR'daki yerini güçlendirdi."