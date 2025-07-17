Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi'nin ilk çağrısını duyurdu. 324 yatırım konusu için başvurular 1 Ağustos-30 Eylül arasında alınacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısını başlattıklarını ve başvuruların 1 Ağustos'ta başlayıp 30 Eylül'e kadar devam edeceğini açıkladı. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ilk çağrısına ilişkin detayları paylaştı. Doğudan batıya, kuzeyden güneye "Topyekün Kalkınma"nın gerçekleştirildiğini belirten Kacır, şehirlerin potansiyelinin harekete geçirildiğini ve birçok sektörde yeni yatırımların önünün açıldığını vurguladı.
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Detayları
- 81 ilde toplam 324 yatırım konusu desteklenecek.
- Her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar destek sağlanacak.
- Başvuru tarihleri: 1 Ağustos - 30 Eylül 2025.
- Başvuru adresi: https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr
Desteklenen Sektörler
- Sanayi
- Tarım
- Teknoloji
- Turizm
Şehirlerin potansiyelini harekete geçiren bu program ile sanayiden tarıma, teknolojiden turizme kadar pek çok sektörde yeni yatırımların önü açılıyor.