Fransa Genel Kurmay Başkanı ASELSAN'ı ziyaret etti

Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard, ASELSAN'ı ziyaret ederek önemli bir temas gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında Burkhard, Genel Müdür Ahmet Akyol ve diğer yetkililerden detaylı bilgi aldı, kurumun çalışmalarını yakından inceledi.

ASELSAN Ziyaretinin Detayları

Orgeneral Thierry Burkhard, ASELSAN tesislerinde incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Ahmet Akyol ve yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret, savunma sanayiinde uluslararası iş birliğinin güçlenmesine katkı sağladı.

Sosyal Medya Paylaşımı

Ahmet Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard'ı ASELSAN'da ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Uluslararası alanda iş birliklerimizi sürdürerek küresel ölçekte de güvenliğe katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Bu ziyaret, iki ülke arasında savunma alanında yeni iş birliklerinin önünü açarken, ASELSAN'ın uluslararası alandaki etkinliğini de artırıyor.



