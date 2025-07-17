Kamu İşçilerine Zamda Son Teklif Yarın Açıklanıyor!

Kamuda hastane, üniversite, bakanlık, demiryolları, karayolları, üretim santralleri ve hastanelerle birlikte birçok kurumda işçi statüsünde yer alanlar toplu sözleşme zammını bekliyor.

Hükümet ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. Bu teklifin ardından uzlaşı çıkmazken ikinci teklif ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17 ikinci 6 ay yüzde 10 olarak duyuruldu. Bu teklifin ardından Hak-İş ve Türk-İş'ten açıklamalar peş peşe gelirken taleplerin karşılanmadığı ifade edildi. Bakan Işıkhan ise üçüncü teklifin yapılacağını ifade etmişti.

NTV'nin haberine göre; hükümetin kamu işçileri ile ilgili üçüncü ve son teklifini yarın saat 11'de düzenlenecek toplantıda vereceği bildirildi.