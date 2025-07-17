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CHP'li Başarır, 'imam hatipten 39 birinci çıktı' iddiasını tekrarladı

Daha önce İyi Parti Milletvekili Turhan Çömez, Bursa'daki bir imam hatip okulundan tüm soruları doğru cevaplayan 36 LGS birincisi çıktığını, bu bilgileri okulun sosyal medya hesabından yayımlandığını iddia etmişti. Oysaki, adı geçen okul, kendi okulundaki birincileri değil Türkiye genelindeki imam hatip okullarından çıkan bilgileri web sitesinden yayınladığı ortaya çıkmıştı. Bursa'daki imam hatip okuluyla ilgili iddiaların doğru olmadığının ortaya çıkmasına rağmen CHP'li Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Meclis'te yaptığı açıklamada "Ve imam-hatip üzerinden algı yaptığımız söyleniyor, hiç alakası yok ama eğer ki bir imam-hatip lisesinde 39 tane 1'inci çıkıyorsa, bu kitapçıklar araştırılmıyorsa bunlar şaibedir." diyerek yalanlanmış bilgisi tekrarladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 23:28, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 23:29
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CHP'li Başarır, 'imam hatipten 39 birinci çıktı' iddiasını tekrarladı

İyi Parti Milletvekili Turhan Çömez'in sosyal medya hesabından gündeme getirdiği ve kısa sürede kamuoyunda tartışma yaratan "imam hatipten 36 LGS birincisi" iddiasının asılsız olduğu resmi makamlarca açıklanmıştı. Ancak CHP'li Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yalanlanan bu bilgiyi bu kez "39 birinci" olarak TBMM kürsüsünden ifade etti.

Gerçek: Sadece 2 imam hatipli öğrenci 500 tam puan aldı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Çömez'in iddialarının ardından yaptığı açıklamada, "Bursa il genelinde 17 farklı okuldan toplam 20 öğrencinin LGS'de 500 tam puan aldığı, bu öğrencilerin yalnızca 2'sinin imam hatip ortaokulu mezunu olduğu" bilgisini paylaşmıştı. Aynı açıklamada, adı geçen Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun sosyal medya hesabından yalnızca Türkiye genelindeki tüm imam hatip okullarında başarı sağlayan öğrencilerin kutlandığı, kendi okullarına ait 36 ya da 39 birincilik gibi bir beyanın bulunmadığı vurgulanmıştı.

Başarır: "39 birinci varsa, kitapçıklar araştırılmalı"

Ancak tüm bu resmi açıklamalara rağmen, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Ve imam hatip üzerinden algı yaptığımız söyleniyor, hiç alakası yok ama eğer ki bir imam-hatip lisesinde 39 tane birinci çıkıyorsa, bu kitapçıklar araştırılmıyorsa bunlar şaibedir" ifadelerini kullandı. Başarır'ın söz konusu iddiayı bu kez "39" olarak revize etmesi dikkat çekti.

Turhan Çömez paylaşımını hala silmedi

İddianın ilk kaynağı olan İYİ Partili Turhan Çömez ise sosyal medyada yaptığı "Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 öğrenci sıfır hata ile 500 tam puan almış" paylaşımını hala silmedi. Oysa okulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yalnızca Türkiye genelinde 500 tam puan alan imam hatipli öğrencilerin tebrik edildiği, bu başarının tek bir okula ait olmadığının açıkça görüldüğü ifade edilmişti.

Yanlış bilgi ısrarla dolaşımda tutuluyor

Yetkili kurumların açıklamalarına rağmen hem sosyal medya hem de siyasi söylem yoluyla kamuoyuna sunulan bu iddianın çürütülmesine rağmen, Meclis kürsüsünde tekrar gündeme getirilmesi "bilinçli bilgi çarpıtması" eleştirilerine yol açtı. Eğitim kamuoyunda ve sosyal medyada, gerçeklerin açık olmasına rağmen bu iddiada ısrar edilmesinin, imam hatip okullarına karşı negatif algı oluşturma amacı taşıdığı yorumları yapılıyor.

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