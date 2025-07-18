Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma Yönetmeliği Yürürlükte

Yeni yönetmelikle birlikte kamu çalışanı anne ve babalara, çocukları ilkokula başlayana kadar yarım zamanlı çalışma hakkı tanınırken, bazı istisnai durumlar ve sınırlamalar da getirildi. Mali ve sosyal haklardan kıdem ilerlemesine, öğretmenlere özel uygulamalardan kurum bazlı kısıtlamalara kadar birçok ayrıntı yönetmelikte yer aldı.

657'ye 2016'da eklenmişti, uygulama 2025'te mümkün oldu

2016 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen Ek 43. maddeyle, doğum sonrası ebeveynlere yarım zamanlı çalışma hakkı tanınmıştı. Ancak bu hakkın hayata geçebilmesi için gerekli olan yönetmelik tam 9 yıl boyunca yayımlanmadı. Aile Yılı ilan edilen 2025'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmalarıyla yönetmelik nihayet yürürlüğe girdi.

Yarım zamanlı çalışma hangi memurları kapsıyor, kimler faydalanamıyor?

Yönetmelik 657 sayılı Kanun'un 4/A maddesi kapsamındaki memurları kapsıyor. Ancak bazı kadro ve görevler bu haktan yararlanamıyor. Buna göre:

- Şube müdürü ve üzeri yöneticiler ile yurt dışı teşkilatında görev yapanlar yarım zamanlı çalışamayacak.

- Ayrıca her kamu kurumu, yarım zamanlı çalışamayacak kadro ve unvanları belirleyip Cumhurbaşkanlığı onayına sunacak.

Yarım zamanlı çalışma nasıl uygulanacak? İki farklı model

Yönetmeliğin 9. maddesine göre memurlar, haftalık yarım zamanlı çalışma süresini iki şekilde kullanabilecek:

- 3 gün 8 saat modeli: Haftada üç gün çalışılacak, her gün 8 saati geçmeyecek.

- 5 gün kısaltılmış saat modeli: Her gün en az 3 saat olmak üzere günlere yayılabilecek.

Bu esneklik, ebeveynlerin kendi şartlarına uygun bir çalışma takvimi oluşturmasına olanak tanıyor.

Hem anne hem baba bu haktan faydalanabilecek

Yönetmeliğin önemli yeniliklerinden biri, eşlerin her ikisinin de memur olması durumunda her iki ebeveynin de yarım zamanlı çalışabilmesine olanak tanıması. Kadın veya erkek ayrımı yapılmaksızın, eşler bu haktan eş zamanlı olarak faydalanabilecek.

Öğretmenler ve din görevlileri için özel düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenler ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kursu öğreticileri için ayrı bir uygulama getirildi. Bu personelin yarım zamanlı çalışma esasları, kurumları tarafından belirlenecek ve haftalık normal çalışma süresinin yarısı baz alınacak.

Maaş ve sosyal haklar yarıya inecek, kıdem süresi de yarım sayılacak

Yönetmeliğe göre yarım zamanlı çalışmaya başlayan memura, izleyen aybaşından itibaren maaş ve sosyal yardımların sadece yarısı ödenecek. Ayrıca kıdem ve kademe ilerlemesi için hesaplanan hizmet süresi de yarı zamanlı dikkate alınacak.

Kurumlar her memur için bildirimi 30 gün içinde yapacak

Yönetmelik, kurumlara önemli bir sorumluluk da yüklüyor. Yarım zamanlı çalışmaya başlayan veya bu haktan çıkan memurların bilgileri, 30 gün içinde kamu personel kayıt sistemine bildirilecek.

Yarım Zamanlı Çalışma Yönetmeliği bugünden itibaren yürürlükte

18 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Uygulama detaylarının kısa sürede kamu kurumlarında iç genelgelerle duyurulması ve bireysel başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.