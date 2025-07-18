Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldı

Toplu iş sözleşmesinin anlaşmazlıkla sonuçlanması halinde devreye girecek olan hakem kuruluna önceden başkan için 1100, üyeler için 1000 göstergenin rakamının memur aylık katsayıyla çarpılması sonucunda bulunacak miktarda tazminat ödenir.

18 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre toplantı günü başına ödenen ücretler 3 ila 4 kat arasında artırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre Kurul Başkanına 4000, üyelere 3500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucunda bulunacak miktarda tazminat ödenir.

Aylık katsayısı 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren (1,170211) olarak belirlendiği için;

-Kurul başkanına toplantı başına 4000*1,170211=4.680 TL

-Üyelere ise toplantı başına 3500*1,170211=4.095 TL tazminat ödenecektir