İnşaat malzemesi ihracatında son 20 ayın rekoru kırıldı!

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından hazırlanan dış ticaret endeksinin Mayıs ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, inşaat malzemesi sanayisinin ihracatı yıllık bazda yüzde 5,6 artarak 2,84 milyar dolar seviyesine ulaştı. Miktar açısından ise ihracat yüzde 9 artışla 4,92 milyon ton oldu. Böylece, ihracatta hem değer hem de miktar olarak 2022 Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye erişildi. Son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatı ise 29,73 milyar dolar olarak kaydedildi.

İhracatta Artış ve Pazar Dinamikleri

Mayıs ayında ihracatın bir önceki aya göre yüksek düzeyde artması dikkat çekti. Değer bazında 428 milyon dolar, miktar bazında ise 831 bin ton artış yaşandı. Pazarlarda tarife beklentilerinin yarattığı belirsizliklere rağmen, Türkiye alternatif tedarikçi olarak öne çıktı. Emtia fiyatlarının yükselmesi ve ülke içinde alınan ilave sıkılaşma önlemleri finansman sıkıntılarını artırdı.

İhracat Birim Fiyatı

Mayıs ayında inşaat malzemesi sanayisinin kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı 0,58 dolar oldu.

İthalatta Düşüş

İnşaat malzemesi sanayisi ithalatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 azalarak 996 milyon dolar seviyesine geriledi. Miktar bazında yaklaşık 347 bin ton ithalat gerçekleşirken, ortalama ithalat birim fiyatı 2,87 dolar olarak belirlendi.

Alt Ürün Gruplarında İhracat Performansı

8 alt grubun 6'sında ihracat artışı yaşandı.

yaşandı. Demir çelik ürünlerinde: yüzde 3,6 artış

yüzde 3,6 artış Mineral, taş ve toprak ürünlerinde: yüzde 1,8 artış

yüzde 1,8 artış Elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında: yüzde 12,6 artış

yüzde 12,6 artış Metal bazlı ürünlerde: yüzde 10,6 artış

yüzde 10,6 artış Kimyasal bazlı ürünlerde: yüzde 5,3 artış

yüzde 5,3 artış Ağaç ve ahşap ürünlerinde: yüzde 0,7 artış

yüzde 0,7 artış Yalıtım malzemeleri ihracatında: yüzde 13,6 gerileme

yüzde 13,6 gerileme Prefabrik yapılarda: yüzde 15,4 gerileme

İhracat pazarlarındaki durgunluk ve tarife belirsizliği, alt sektörleri farklı şekillerde etkiledi. Genel olarak inşaat malzemesi sanayisinde pozitif bir performans gözlemlendi.



