Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün yurt genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edilmektedir. Yarın ise yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, bazı bölgelerde yağışlar devam edecek.

Günlere Göre Hava Durumu

Bugün: Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yarın: Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel yağışlar görülecek.

Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile çevrelerinde yerel yağışlar görülecek. Pazar günü: Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz, Erzurum, Kars, Ardahan, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde yerel yağışlar bekleniyor.

Sıcaklık Tahminleri

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara bölgesinde sıcaklıkların biraz azalacağı, doğu kesimlerde ise 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor.



